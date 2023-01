Chiara Ferragni e Fedez comprano una villa da sogno sul Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez comprano una villa da sogno dal valore di 5 milioni di euro sul Lago di Como

La residenza acquistata sul lago di Como più che una villa è un castello. E’ praticamente di fronte alla leggendaria villa Oleandra di George Clooney e sua moglie Amal. Secondo quanto il settimanale “Chi”, la dimora acquistata dai Ferragnez ha un valore di circa 5 milioni di euro ed è composta da una villa di 900 metri quadri su tre piani con parco, una piscina e una spa.



La coppia aveva già annunciato durante l'estate di voler vendere la villa di Los Angeles per comprarne una vicina a Milano e le foto postate su Instagram da Ferragni e Fedez a Civenna nei giorni scorsi sembrano una conferma del fatto che il luogo sia sia stato scelto.

Si tratterebbe di Villa Barzaghi, dimora storica da mille metri quadri con quindici camere da letto e dodici bagni, quattro ettari di terreno, in vendita per una cifra che si aggira sui tre milioni di euro che risulta in vendita in un noto portale Immobiliare



Recentemente la villa è stata accostata all’interesse di Chiara Ferragni e di Fedez. Secondo alcune testimonianze riportate dai giornali, tra cui quella del vicesindaco di Bellagio Luca Galli, i Ferragnez avrebbero fatto già alcune visite a Civenna.

Un’altra “conferma” arriva dai social, il 12 settembre, infatti, Fedez ha pubblicato una foto che dovrebbe essere stata scattata dal parco della villa con il commento: “Un giorno bellissimo”

Una villa stile hollywoodiano per i Ferragnez che potrebbero così diventare vicini di casa di George Clooney. La loro intenzione sembra essere quella di trasferirsi, per un periodo non meglio precisato, a vivere a Como. Forse fino a quando la loro nuova "reggia" di Milano non sarà ultimata.

Villa Barzaghi, Chiara Ferragni e Fedez

Questa affascinante villa d’epoca, in stile liberty sul Lago di Como, risale alla fine del 1800 e ne conserva ancora tutta la sua memoria storica. È collocata in posizione rialzata e dominante, a pochi minuti dal centro di Bellagio ed immersa in uno splendido parco di quattro ettari, dotato di volumetria residua, che circonda l’intera proprietà, garantendo non solo una assoluta privacy e tranquillità ma immergendo e integrando la stessa nella natura che la circonda.



La coppia avrebbe già concluso la compravendita e iniziato i lavori di ristrutturazione che sono stati affidati all’architetto Filippo Fiora, amico della Ferragni. Il settimanale ha pubblicato infatti alcune foto in cui i Ferragnez – accompagnati dai figli – visitano la proprietà insieme al designer e alcuni consulenti.

La famiglia visita spesso il lago di Como e il 7 gennaio l’influencer aveva pubblicato una foto a bordo del taxy boat che li riportava a casa dopo la gita al lago con la didascalia: “Foto di oggi per dirvi che…Tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?”.

Appena qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha annunciato di aver devoluto l'intero cachet di Sanremo (il cui ammontare è sconosciuto) all'associazione Di.Re. contro la violenza sulle donne.