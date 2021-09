Chiara Ferragni e Fedez litigano, quando nessuno li vede

Capri - Non sono tutte rose e fiori tra Chiara Ferragni e Fedez, come vorrebbero far apparire nei continui scatti postati sui social. Proprio oggi, 1 settembre, la coppia festeggia 3 anni di matrimonio e il settimanale "Chi" in edicola prova a guastargli la festa pubblicando alcune foto a bordo dello yacht su cui stanno trascorrendo le vacanze, tra la Costa Smeralda e la Costiera Amalfitana. Dalle espressioni dei volti e dai gesti pare proprio che stiano litigando ma, del resto, quale coppia non battibecca ogni tanto?