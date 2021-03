Chiara Ferragni ha partorito: è nata Vittoria Lucia Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita della loro bambina. E' nata la figlia Vittoria: il nome e la foto annunciati su Instagram

Chiara Ferragni ha partorito questa mattina da solopoche ore, Vittoria che è la seconda figlia dell’imprenditrice digitale e del marito Fedez, sorellina del piccolo Leone. L’annuncio è stato dato sui social dalla coppia. E' proprio il rapper Fedez a darne notizia, postando una foto della figlia sui social che immeditamente ha spopolato sui social. La stessa foto che ritrae Chiara con in braccio la piccola Vittoria appena nata è stata postata anche dalla celebre Influencer.

La sorellina minore di Leone si chiama Vittoria e come il fratello porta il doppio cognome Lucia Ferragni, dei genitori. La piccola è nata a Milano, a differenza di Leone venuto al mondo esattamente tre anni fa a Los Angeles, in California. I genitorii avrebbero voluto far nascere anche la secondogenita in California per darle una doppia nazionalità ma per colpa delle restrizioni del Covid, si sono dovuti arrendere e fare nascere la figlia a Milano. La secondogenita per scelta della madre che lo ha annunciato pochi giorni fa, porta entrambi i cognomi dei genitori. Tutta le tappe della gravidanza sono state condivise sui vari social e sono state molto seguite dai numerosi fan.

Chiara Ferragni e Fedez genitori per la seconda volta, sono entrambi molto emozionati e hanno condiviso su Instagram la stessa foto che ritrae Chiara con Vittoria in braccio appena nata con la frase "La nostra Vittoria".