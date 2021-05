Chiara Ferragni lancia la nuova borsa da mare, ma il prezzo delude i fan

Chiara Ferragni lancia la sua borsa da mare: cult per l'estate 2021, ma il prezzo delude i fan. «Troppo cara»

Ecco la novità della collezione di Chiara Ferragni: la borsa in plastica da mare.

L' inarrestabile influencer più famosa d'Italia nel giorno del suo compleanno ha lanciato un nuovo articolo della collezione Chiara Ferragni Brand: la sua borsa da mare, la sua particolarita? E' in plastica.

La borsa per il mare sarà un cult dell'estate 2021 ma i fan si dicono delusi: «È una follia, troppo cara», scopriamo quanto costaPer il suo compleanno, la nota influencer che ha compiuto 34 anni da poco, ha deciso di trascorre un weekend con la sua famiglia in una cittadina in Toscana.

Ovviamente come lei staessa ha documentato su Istagram, non potevano mancare la sua famigia e i suoi amici più cari che l’hanno raggiunta per festeggiare tutti quanti insieme. L’amata imprenditrice digitale ha da poco dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria. Anche la piccola ha partecipato al compleanno della mamma indossando un bellissimo abito firmato proprio da Chiara Ferragni.

La blogger ha da poco lanciato la sua linea per neonati, nonostante sia diventata da poco mamma continua concentrarsi a pieno sul lavoro e tra meeting e trasferte continua a regalarci dei capi eccezionali.

Chiara Ferragni è da poco entrata anche nel consiglio di amministrazione di Tod's. Anche il suo marito, Fedez, ha sponsorizzato da qualche settimana i suoi smalti. Proprio nella giornata del suo compleanno, la nota influencer ha anche lanciato la sua prima linea estiva. Stiamo parlando di alcune borse da utilizzare al mare in plastica



Tote bag trasparente costo 175,00

Per chi non vuole rinunciare alla moda anche sulla spiaggia. La Ferragni ha lanciato il suo nuovo accessorio per i fan che vogliono essere cool anche in costume. La nuova borsa mare sarà sicuramente un successo come i precedenti lanci firmati Ferragni.

La borsa è disponibile in tre diverse colorazioni: rosa, verde e azzurro. La bag è trasparente ma i manici sono il dettaglio firmato Chiara. Infatti sui manici è presente il classico logo a forma di occhio, che rende fashion una semplice borsa da mare. L’accessorio è acquistabile sul sito ufficiale dell’influncer alla modica cifra di 175 euro. Certo, forse il costo non è proprio alla portata di tutti i follower ma la borsa sarà sicuramente un cult della prossima estate 2021.

La descrizione - Sul sito dell'imprenditrice digitale la new entry è descritta così: «Tote bag rosa trasparente. Dettaglio "Logomania" sui manici». Disponibile in rosa, verde e azzurro, la borsa costa 175 euro. L'annuncio sulla pagina Instagram del brand: «SUMMER CALL!

Preparati con le nostre tote bag #Logomania». Anche Chiara ha lanciato l'accessorio glamour sulle sue stories di Instagram.

Ovviamente non sono mancate le polemiche per via del prezzo troppo eccessivo, alcuni utenti sul web hanno commentato negativamente la nuova linea firmata da Chiara Ferragni.

Immediati i commenti dei fan: «Bellissima, super glamour». E ancora: «È stupenda». Ma c'è chi critica il prezzo: «175 euro per una borsa di plastica è una follia». E intanto si attende il sold out.