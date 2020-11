Chiara Ferragni mostra a Leone un libro, la sua reazione stupisce

Chiara Ferragni è una delle Fashion Blogger e delle Influencer più seguite al mondo, soprattutto fuori dall'Italia, per chi non la conoscesse. E’ solita postare sui social molti video riguardanti la sua vita privata. Sposata con il rapper Fedez e madre di Leo, un bellissimo bambino di due anni e mezzo è solita regalare ai suoi numerosi fan, piccoli video oltre che numerose foto che ritraggono scene di vita quotidiana della loro famiglia. Nata come fashion blogger, la Ferragni è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice di successo. È anche stilista: ha creato e firmato diverse collezioni di moda. Il patrimonio di Chiara Ferragni si aggira intorno ai 10 milioni di euro; oggi la sua azienda conta 25 dipendenti e gestisce un e-commerce tutto suo.

Nell'ultimo video postato sui social, ripresa dal marito, la blogger Italiana, mostra un libro a Leone, la reazione del bimbo spiazza tutti.

«Ma perché?». Fedez, alias Federico Leonardo Lucia ha condiviso sulle stories di Instagram un filmato di Leone che ha fatto impazzire i fan. Nel video, si vede il piccolo che si trova sul seggiolone. ll bimbo, che appare subito piuttosto innervosito, dice: «Quello è il libro di Leo (indicando fuori l'inquadratura, ndr)». Si sente mamma la mamma, la blogger Chiara Ferragni annuire e il bimbo a quel punto va su tutte le furie. «Lo vado a prendere», dice scendendo dal seggiolone e correndo furioso con le braccia indietro.

Papà Fedez ride divertito e a corredo del video scrive: «Prima regola, non toccare mai i libri di Leo». Il video Fedez postato sul profilo Instagram ha fatto immediatamente il giro del web e non è la prima volta. Leone nasce Il 19 Marzo 2018 nasce a Los Angeles. Da allora la popolarità sui social network dei due Vip ha subito una nuova impennata. Poco dopo esplode su Instagram una vera e propria polemica, legata alla comparsa di numerosi profili dedicati al piccolo Leone; di questi molti sono semplici fanpage, ma non mancano quelli che si definiscono profili ufficiali. Fin da subito soprannominato in modo affettuoso dai suoi genitori “baby raviolo”, dalla stampa è stato considerato come il bambino più social di sempre, a causa della frequente comparsa sul profilo Instagram dei suoi genitori.