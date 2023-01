Chiara Ferragni posta selfie con le co-conduttrici di Sanremo 2023, una foto di gruppo con una grande assente Paola Egonu

In questi giorni i preparativi per il Festival sono entrati nel vivo riunendo il cast che darà vita a Sanremo, come mostrato su Instagram da Ferragni la quale ha pubblicato alcuni scatti del backstage di uno shooting fotografico (al quale non ha preso parte Egonu) che ha visto protagonista l'imprenditrice 35enne moglie di Fedez insieme a Fagnani, Francini, Amadeus e Gianni Morandi.

L'assenza di Paola Egonu, presa dai suoi impegni sportivi, si è fatta sentire al punto che la stessa Ferragni, amica della pallavolista della nazionale, l'ha ricordata nella didascalia del suo post: "Ci sei mancata Paola!"

Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato che saranno l’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu le ultime due co-conduttrici della kermesse canora che vedrà salire sul palco dell’Ariston anche la giornalista Francesca Fagnani e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la quale presenzierà in occasione della serata inaugurale e finale di Sanremo 2023.



Tre delle quattro co-conduttrici , ossia Chiara Ferragni, Chiara Francini e Francesca Fagnani, hanno scattato questo selfie "solo donne", tutte vestite di bianco e le due "Chiara" in accappatoio.

Chiara e Amadeus si sono sentiti spesso dopo l’ufficialità della presenza dell'influencer a Sanremo 2023 e lei ha anche incontrato a Milano Giovanna Civitillo, la moglie di Ama.



Anche Gianni Morandi, super-ospite e co-conduttore di Sanremo, appare negli scatti di Chiara Ferragni. Il cantante è beato tra le donne, con accanto all'influencer, Chiara Francini e Francesca Fagnani

Dopo le polemiche sul cachet di Sanremo che Chiara Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza per la lotta contro la violenza sulle donne, oggi si è finalmente tornati a parlare di musica e delle ultime notizie sul Festival che animerà la città ligure dal 7 all’11 febbraio.