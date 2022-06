Chiara Ferragni presenta il piccolo Edoardo, zia felice

Chiara Ferragni è al settimo cielo, come è comprensibile per la nascita del suo nipotino. La nota imprenditrice ha mostrato nelle sue Instagram stories la primissima foto di Edoardo.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma il 21 giugno del piccolo Edoardo. E così, tornando a casa insieme al compagno e neo papà Riccardo Nicoletti, ha fatto conoscere il primogenito al resto della famiglia ed ecco che le zie Chiara e Valentina, pazze di gioia per il nuovo arrivato, finalmente lo incontrano.

Neanche a dirlo, Chiara ha documentato sui social la nascita del piccolo Edoardo mostrandosi una zia felice



Anche Francesca, proprio come la sorella Chiara, ha documentato gran parte della sua gravidanza sui social, mostrando ai followers pancione e allestimento della nuova casa inclusa la nuova cameretta arredata per il piccolo. La zia Ferragni con orgoglio ha mostrato il piccolo con una foto inserita nelle storie e accompagnata dalla didascalia: «Ma quanto è bello il mio nipotino». Chiara, già mamma di Leone e Vittoria, non ha mai nascosto la sua grande passione per i bambini e il suo grandissimo affetto per la famiglia.



Indubbiamente sarà una zia presente e affettuosa, intanto il piccolo Edoardo spunta la prima foto del piccolo Leo che posa sorridente vicino alla culla del cuginetto. L’influencer e le sorelle si spupazzano il bimbetto, sono già pazze di lui.

Il piccolo Edoardo non sa di essere già protagonista sui social visti i migliaia di like e centinaia di commenti che il post ha ricevuto in poche ore.

"Benvenuto a casa Edoardo. Noi siamo già così innamorate di te" è scritto accanto alla foto postata da Chiara Ferragni su Instagram. La zia influencer appare radiosa accanto al nipotino. Edoardo avrà fatto venire voglia alla zia Chiara di allargare ancora la famiglia?