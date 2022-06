Chiara Ferragni sarà a Sanremo 2023, condurrà con Amadeus

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo: l’ha annunciato questa sera Amadeus al Tg1 specificando che l’imprenditrice digitale e influencer co-condurrà la prima e l’ultima serata, cioè quella di martedì 7 e quella di sabato 11 febbraio 2023.

«Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo», ha detto il conduttore e direttore artistico.

«Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023», ha scritto subito Chiara Ferragni su Instagram, postando una foto insieme al presentatore.

L’annuncio è arrivato con molti mesi di anticipo visto che, ha spiegato Ama, il suo mandato per le prossime due edizioni del Festival è stato ufficializzato a marzo e c'è tutto il tempo di lavorare con calma: «Sto cominciando ad ascoltare le canzoni, abbiamo già pubblicato il regolamento e posso già fare un annuncio il 20 giugno».

Ed ecco dunque che la 73esima edizione di Sanremo, in calendario appunto dal 7 all'11 febbraio, avrà come prima protagonista Ferragni, 35 anni, seguita dal suo esercito di oltre 27milioni di follower, concretizzando quello che già da qualche anno era uno dei nomi che si vociferavano e rincorrevano per le possibili co-conduttrici.

Anche il marito Fedez, che a Sanremo è arrivato secondo nel 2021 insieme a Francesca Michielin, era incollato al Tg1 (e a Instagram) nel momento dell'annuncio: «Lo presenta mia moglie — ha subito esclamato —, congratulazioni amore mio».

I due si sono poi abbracciati mentre Chiara confessava: «Mi tremano le mani ragazzi». «Anche a me», le ha fatto eco Fedez.