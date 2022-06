Chiara Ferragni: una dedica d'amore per Fedez dopo Love Mi

Chiara Ferragni, fa un dedica d'amore per Fedez dopo Love Mi: "La tua rivincita, sono orgogliosa"

In 20mila , ieri sera si sono ritrovati in Piazza Duomo a Milano, per il concerto di Fedez e J-Ax e in queste ore non si parla altro sul web, delle parole che Chiara ha dedicato al marito Fedez

I due rapper Fedez e J-Ax, hanno fanno ballare piazza Duomo. Chiara Ferragni non poteva mancare al Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax.

Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax, ha letteralmente infiammato Milano ieri sera, attirando più di 20.000 spettatori in piazza Duomo. Al di là dei presenti, ad assistere allo spettacolo c'era anche il pubblico televisivo, l'evento è andato in onda in diretta su Italia 1.

Durante tutto il concerto in diretta, spesso Chiara è stata inquadrata dalle telecamere ed era impossibile non notare quanto anche lei fosse emozionata. Ha seguito l’evento dalle prime file e ha colto l’occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Chiara Ferragni e Fedez, al concerto Love Mi

Ieri sera per Milano è stata una grande festa con il concerto, organizzato da Fedez. Una grande festa per raccogliere fondi in favore di Tog associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche. Lo spettacolo è stato costellato di momenti molto emozionanti. A partire dal ritorno sul palco di Fedez e J-Ax, le loro canzoni più famose finalmente cantante sul palco con tanto di coinvolgimento. Poi è stata la volta di Orietta Berti, Stash, Levante, Il Cile, un ritorno alle origini che ha sancito, nuovamente, il legame tra i due. Sul palco però non sono mancati anche Ghali, Tananai, Rkomi, Mara Sattei, Tedua: una vera e propria festa, 20 mila le persone presenti

Tra il pubblico, come anticipato, non poteva mancare Chiara Ferragni, che per sostenere il marito nella sua prima performance dopo l'operazione al pancreas di qualche mese fa, ha radunato familiari e amici più cari. È proprio insieme a loro che ha seguito il live direttamente dalle prime file, "guadagnandosi" continue inquadrature in primo piano dove appariva commossa

Fedez ad un certo punto del concerto però, non ha potuto non citare alcune delle persone più importanti della sua vita: Chiara Ferragni e ovviamente i suoi i genitori.

A loro dedicato un breve ma sentito discorso e le lacrime hanno iniziato a segnare il volto di spettatori e diretti interessati.

Oggi Chiara, dal canto suo, ha voluto rendere omaggio a suo marito e a quelle dolci parole che le ha dedicato.

Neanche a dirlo, Chiara ha condiviso su Instagram il video in cui Federico la ringrazia e le dice che la ama e lei a corredo ha espresso tutta la sua ammirazione per il padre dei suoi figli: "Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te".

