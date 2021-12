Premiere "The Ferragnez": cosa veste Chiara Ferragni?

Ieri sera a Milano si è tenuta la premiere dell'attesissima serie tv prodotta da Amazon Prime "The Ferragnez", la versione italiana dello show americano "Keeping up with the Kardashians". Ora sarà possibile seguire la vita quotidiana della famiglia più conosciuta d'Italia non solo dal cellulare, ma anche in tv.



La serie sarà distribuita in tutto il mondo dal 9 dicembre, ma è stata annunciata da Fedez e Chiara Ferragni già qualche settimana fa. Il trailer da poco online promette un focus molto ravvicinato sull'ultimo anno della coppia e della famiglia allargata, tra momenti critici e altri di successo. Si comopone di 8 episodi che prevediamo verranno divorati in pochissimo tempo da tutti i follower dei Ferragnez.



Post Instagram di Chiara Ferragni



La première si è tenuta al Cinema Odeon di Milano, tra familiari e amici più stretti di Fedez e Chiara Ferragni. C'erano ovviamente anche i figli Leone e Vittoria, vestiti in smoking nero il primo e in abito di pizzo color panna la seconda. Per l'occasione Chiara si è affidata a Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison francese Dior, con cui ormai ha consolidato il rapporto di collaborazione. Basti pensare agli abiti da sposa che si è fatta realizzare da Dior per il matrimonio nel 2018.



Post Instagram di Chiara Ferragni



L'abito scintillante verde petrolio è realizzato in tulle decorato con perline. Pensato con una spalla scesa, maniche a tre quarti e una lunga gonna che ricade morbida e abbondante.

La premiere di Milano non è stata la primissima in assoluto: di dovere quella a Madrid, città head quarter di Amazon e, di conseguenza, Amazon Prime. A Madrid Chiara ha indossato un altro abito di Dior, questa volta di velluto nero con spalline sottili, scollo a cuore e spacco laterale. Raffinatissimo!!



Post Instagram di Dior