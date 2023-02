Chiara Francini stravolge le regole di Sanremo e conquista con i cuori FOTO

Chiara Francini conquista Sanremo, il debutto al Festival è con i cuori rossi. Così il Festival di Sanremo 2023 raggiunge la quarta serata, tra grande glamour e duetti strepitosi.

La protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo è stata lei: Chiara Francini. L'attrice fiorentina, 43 anni, cresciuta a Campi Bisenzio, è stata la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus.

Chic, sofisticata, ultra femminile, l'attrice (e scrittrice e presentatrice televisiva) porta all'Ariston la sua eleganza impertinente che trova espressione nelle creazioni schiette che Jeremy Scott, stilista di Moschino, ha confezionato per lei.



La quarantatreenne stravolge tutte le regole e sceglie di non scendere la scala dell'Ariston. Risale, piuttosto, dalla platea con una lunga mantella nera. L'attrice e scrittrice indossa una tuta con top con scollatura a cuore. Il cuore, simbolo inconfondibile del brand Moschino, è presente sulle decolleté, sulla chiusura della mantella e dà forma alla borsetta. Lo styling è di Andrea Mennella



Pochi minuti dopo Francini affronta la prova della scala e riesce perfettamente nonostante l'abito a sirena, aderente sui fianchi, Royal Blue in velluto. Tutti gli abiti di questa serata speciale sono stati ideati dallo stilista Jeremy Scott e sono stati realizzati da Moschino su misura

Un grande traguardo per lei, per il mondo del cinema fiorentino e per la Toscana tutta. Attrice, autrice, comica Chiara Francini arriva sul palco di Sanremo dopo una lunga carriera alle spalle, è fidanzata con l'ex calciatore Frederick Lundqvist

Chiara Francini nasce a Firenze nel 1979 e la simpatica cadenza fiorentina è una delle sue caratteristiche più riconoscibili. Si è fatta conoscere dal pubblico negli ultimi anni sia come attrice, recitando in produzioni di successo, sia come autrice ed editorialista per importanti testate nazionali. Per la prima volta è sul palco dell'Ariston ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione dopo Chiara Ferragni in Dior che ritorna questa sera, Francesca Fagnani in Armani Privè e la pallavolista Paola Egonu che ha scelto Armani Privè

I look della co-conduttrice Chiara Francini? "Un lavoro meticoloso, al dettaglio, di couture a livello altissimo e che porta la firma di Moschino"

"Moschino non va solo indossato, va anche interpretato - aveva detto Andrea Mennella.

E Chiara ha il carattere giusto perché questo accada". Risultato? Magia avvenuta.