Chiusa la trasmissione «Live - Non è la d’Urso»

Milano - Mediaset ha ufficializzato in una nota che «Live - Non è la d’Urso», il talk show condotto la domenica sera su Canale 5 da Barbara d’Urso (ad oggi si è arrivati a 76 puntate) concluderà la stagione il 28 marzo.

La tv di Cologno Monzese ha anche annunciato che «dall’11 aprile, dalle 15 alle 17, debutterà un nuovo spazio sempre a cura della conduttrice, dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”: il programma andrà in onda fino alle 18.45, con quattro ore di diretta». La conduttrice inoltre proseguirà fino all’estate con l’appuntamento quotidiano di «Pomeriggio Cinque».

A margine dell’annuncio, non sono mancate parole di ringraziamento da parte del direttore generale dell’informazione Mediaset Mauro Crippa, che ha fatto sapere: «Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico».

Nicola Zingaretti twitta a favore di Barbara D’Urso: polemiche sui social

A scendere in campo nei giorni scorsi in favore di Barbara era stato addirittura il segretario del Pn Nicola Zingaretti:«In un programma chetratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!». Insomma sembra avverarsi la profezia di Nanni Moretti, alla disperata ricerca di un segretario che dicesse qualcosa di sinistra. O dicesse almeno qualcosa...