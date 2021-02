Choker: la collana di Lady D è ancora di moda

E' il 1985, Melbourne, quando Lady D sfoggia un choker di velluto blu notte, decorato di diamanti e zaffiri. Un'attrazione di luce sul collo candido fa brillare di riflesso anche i suoi occhi tristi. E pure i nostri occhi, presi dall'impulso di sfilarle di soppiatto la collana, indossarla su di noi e non levarla mai più.



Il choker dopo 35 anni è una collana ancora di tendenza, che tra momenti gloriosi come quello di Lady D e altri un po' più cupi (ricordate i choker di plastica degli anni '90?), sono stati comunemente accettati come gioiello da conservare nel portagioie. Le versioni sono infinite: sottili come un filo di seta, preziosi quasi come quello reale, logati come lo J'adior. Scoprite con noi le ultime novità in fatto di collarini e dintorni.

Una collana di fiori



Choker Mille Fleurs de Dior, Christian Dior, 990 euro



L'abbiamo intravista a spezzare la monotonia dei colletti della collezione Cruise 2021 di Dior. E' la collana Mille Fleurs de Dior: realizzata in metallo con finitura d'oro opaco, il choker ha le sembianze di spighe di grano, tra cui sbocciano fiori e svolazzano farfalle dorate. La collana è regolabile: potete scegliere se indossarla come un collare oppure più allentata per seguire la naturale forma del collo di un pullover o il colletto di una camicia.

La collana cristallina

Choker con cristalli, Miu Miu, 380 euro



I diamanti saranno anche i migliori amici delle donne, ma i cristalli sono quegli amici che rendono i sogni davvero possibili. Questo choker di Miu Miu tempestato di cristalli è la fantasia di Lady D che si realizza. Come un bracciale tennis, avvolge il collo di un sottile luccichio sorretto da componenti metalliche color argento. E' disponibile su Farfetch e più portabile di quanto crediate. Lo potete indossare anche con il vostro pigiama preferito e due gocce di Chanel Nùmero Cinq.

Un filo di perle



Mini Mas Relief Peral choker, Vivienne Westwood, 130 euro



Un filo di perle dal passato punk è quanto propone Vivienne Westwood in fatto di choker. La collana per eccellenza sostituisce le preziose perle con perle sintetiche, concatenate l'una all'altra fino a congiungersi con l'emblematico anello di Saturno Vivienne Westwood. Il simbolo del brand è tempestato di cristalli Swarovski topazio chiaro. Un luccichio che vi manderà fuori orbita.

La collana dell'invisibilità

Nude Choker, Lil Milano, 280 euro



Un gioiello che si nota quando la luce del sole illumina il viso e uno scintillio attira l'attenzione sul collo. E' questa la promessa di Nude Choker di LIL Milano: discrezione sottoforma di oro 18 carati. Questa sottile catenina come una seconda pelle vi accompagnerà ogni giorno fino a quando non deciderete di riporla nella sua LIL box. Per cambiare collana o per brillare della vostra luce, senza l'ausilio di accessori.