Chopard e Paola Cossentino girano a Scicli per i gioelli made in Svizzera

Scicli - Vive a Milano, è nata a Gela appena 25 anni fa, si chiama Paola Cossentino ed è una star di Instagram (ha quasi un milione di seguaci) e di TikTok, dove spopola coi suoi video.

“Ogni volta che torno in Sicilia ho dei sentimenti contrastanti -racconta Paola-. Sono abituata al mondo caotico ma efficiente di Milano, dove tutto funziona ed è in orario, dove tutto è pulito e ordinato. Devo ammettere che quando torno in Sicilia i primi giorni mi si storce il naso, ma poi succede una cosa. Succede che quando entro in una “putìa” per comprare un panino, sento il panettiere che vuole convincere un suo cliente a provare una nuova ricetta di pasta col “capuliato”. Guardo mia nonna che, per raccontarmi una vecchia storia, agita le braccia come se stesse recitando una tragedia greca. Mi ritrovo ogni giorno sulle strade piene di fossi, desolate, con la spazzatura ai lati, ma nonostante ciò poetiche, con quel tramonto che ti entra nell’anima attraverso il parabrezza. Le stesse canzoni che ascolto camminando tra le strade ordinate di Milano, le sento dentro in un altro modo tra queste strade desolate. Per non parlare del mare, che con la sua bellezza struggente alle 8 di sera, color mercurio, riesce a farmi dimenticare di tutto. Sento che ho ancora tanto da scoprire da questa bellezza classica ma ambigua, da questa tradizione che ho abbandonato presto, forse senza capirla a fondo. La Sicilia non basta visitarla. Bisogna viverla, abbandonarla, arrabbiarsi con lei quando si torna, per poi farsi vincere da un’incurabile nostalgia”.

Paola ha scelto Scicli per raccontare i gioielli svizzeri made in Ginevra del celebra brand fondato nel 1860 da Louis-Ulysse Chopard. Eccola, sensuale e sospesa: