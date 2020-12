Christian De Sica a Verissimo: "Di sorelle ne ho scoperte tante"

Christian De Sica parla della sua famiglia «molto allargata» a causa della movimentata vita del padre Vittorio. Lo fa durante la tramsissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, su Canale 5.

L'attore e registra si racconta sulla soglia dei 70 anni, analizzando e riflettendo a ritroso sulla sua vita e sulla sua carriera, partita con una lunga gavetta, tra comparse e feste di piazza. De Sica rivela i retroscena della sua positività al covid stupendo gli ascoltatori «io forse incosciente, non ho avuto paura», rivela alla conduttrice.

Commenta poi l'eredità, non solo artistica, che gli ha lasciato il padre Vittorio De Sica, ovvero la scoperta dei numerosi fratelli e sorelle nascoste, «di sorelle ne ho scoperte tante», dice «la mia non era una famiglia ma una cooperativa». Specificando come però i tempi erano diversi, quelli in cui era il padre a dominare la scena cinematografica. «Gli uomini erano maschilisti», «lui era innamorato di tutte quelle donne», continua De sica, e ricorda poi l'uomo generoso e il grande artista che era.