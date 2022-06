Christian De Sica in vacanza alle Eolie

Panarea - L'attore Christian De Sica (Roma, 1951) è approdato con il catamarano Kaskazi IV a Panarea, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l’equipaggio del natante. Sul lungomare ha salutato molti fan, turisti e isolani firmando autografi e prestandosi a selfie. Un abbraccio ha riservato all’albergatrice Lidia Cincotta, ben felice del suo ritorno a Panarea.

A Panarea c'è anche Alessandro Preziosi, già da qualche giorno in vacanza sull'isola, ospite in una villetta.

L'attore ha anche postato alcune storie sul sul profilo Instagram in cui è ritratto a bordo del catamarano noleggiato per questa vacanza, un Lagoon 620 di 18 metri e mezzo che può accogliere 8 ospiti in 4 spaziose e confortevoli cabine.