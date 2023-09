Christian De Sica, la figlia Maria Rosa si è sposata

Isernia - Christian De Sica è un papà e un nonno amorevole. Oggi, infatti, lo showman regista e sceneggiatore ha condiviso sui social alcuni momenti del matrimonio della figlia Maria Rosa De Sica che è convolata al nozze col compagno proprio oggi. Il matrimonio si è celebrato nel santuario della Madonna in Saletta, nel comune di Castel del Giudice in provincia di Isernia, in Molise. Tra i presenti alle nozze anche Sabrina Ferilli e Carlo Verdone.

Maria Rosa è conosciuta nel mondo della moda poiché ha fondato il brand Mariù, nomignolo che le era stato attribuito durante l’infanzia.