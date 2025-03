Christopher Nolan a Favignana per girare “L’Odissea”, kolossal con Matt Damon

Favignana - Christopher Nolan è da qualche giorno a Favignana, con 500 uomini della troupe al seguito, per le riprese del film “L’Odissea”. Duecentocinquanta milioni di dollari di budget e un cast con quattro premi Oscar: oltre al protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse, Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway alias Penelope e Lupita Nyong’o che interpreta Clitennestra. Nel cast anche Tom Holland (Telemaco), Benny Safdie (Agamennone), Zendaya (Atena), Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales e Maurice Compte.

Il primo ciak tra l’entroterra e le calette, con immagini girate con tecnologia Imax a 70 millimetri. Occhi puntati sul castello di Santa Caterina, ai cui piedi sono stati costruiti un villaggio, una casa colonica e una strada sterrata per permettere il transito di veicoli 4x4. Tra le altre location scelte da Nolan, Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino. Dopo un mese di riprese alle Egadi, la cinepresa si accenderà su Lipari e Vulcano per le riprese in mare.

Un’imbarcazione d’epoca, perfettamente ricostruita, è già ormeggiata al molo turistico di Favignana, proprio dietro palazzo Florio. È arrivata da Trapani per le riprese de “L’Odissea”.

Il regista di Batman è sbarcato sull’isola domenica pomeriggio, dopo i cinquecento della troupe. Alloggia in una villa nella zona del bosco, dietro la montagna, ma il suo ufficio è allo stabilimento Florio, noleggiato dalla produzione per 1.500 euro al giorno. Lo stabilimento è stato bloccato dal 3 febbraio al 17 aprile: la spesa solo per gli headquarters di Nolan è di 110 mila euro.

Villa privata anche per Matt Damon, che interpreta Ulisse, con dieci guardiani che fanno da vedetta giorno e notte, mentre Anne Hathaway, alias Penelope, ha a disposizione solo per lei e il suo staff tutto il “Baglio sull’acqua”, l’hotel di charme con dieci suite a cinque minuti a piedi dal centro di Favignana.