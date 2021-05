Ciabatte adidas Yeezy Slide: la tendenza dell'estate 2021

Se all'uscita del primo lockdown 2020, l'idea di comfort si realizzava nelle friulane, deliziose ed eleganti ciabattine originarie del nord-est italiano, quest'estata la comodità ha tutt'altra forma. E no, non stiamo parlando dei sandali Birkenstock, di cui non ci libereremo facilmente, soprattutto dopo il recente acquisto del marchio da parte del colosso francese LVMH.

L'irrefernabile desiderio di uscire di casa con gli stessi indumenti portati durante la giornata di home working ha lanciato un altro trend di dubbio gusto: la ciabatta da piscina.



Kendall Jenner indossa un paio di Adidas yeezy Slide Pure



Più nello specifico, il modello imitato è la ciabatta Adidas Yeezy Slide, già avvistata ai piedi delle influencer e modelle Kendall Jenner e Hailey Baldwin Bieber. Il dettaglio immancabile pare essere il calzino di spugna, quello grosso e spesso infeltrito che vi sarà capitato di ereditare da un fratello o un fidanzato. Sul sito di Adiadas al momento sono esaurite, ma su Farfetch potete trovare il modello Slides Yeezy Soot nella variante "conscious", in più colori, tutti sulle tonalità della terra, a prezzi decisamente più alti.



In linea generale, la Yeezy Slide si presenta come la classica ciabattina che abbandonate a bordo piscina e pregate di ritrovare nello stesso punto una volta finite le vostre vasche: punta aperta e suola in gomma antiscivolo, esteticamente non la scarpa del cuore. Eppure ha già fatto breccia in quello di moltissimi, che accanto alle originali ora possono scegliere varianti anche più economiche.

Flat Form, Oysho



Quelle di Oysho hanno un effetto a rete, disponibili in un solo colore, da loro definito cachi. Occhi puntati anche sulla nuova versione di sandalo Puddle di Bottega Veneta: uno zoccolo in versione 100% gomma che temiamo sarà presto l'accoppiata vincente del famoso calzino di spugna. In questo caso non c'è dubbio: meglio le classiche Birkenstock Arizona che troveremo in talmente tante varianti che l'eleganza delle friulane sarà soltanto un lontano e nostalgico ricordo.