Time is up, a Noto il sequel con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Noto - Sono iniziate nei giorni scorsi, a Noto, le riprese del sequel di “Time is up”, il film della regista Elisa Amoroso, in uscita al cinema il 25, 26, 27 ottobre, per un evento di tre giorni targato 01 Distribution. Il film è stato presentato nei giorni scorsi alla Festa del Cinema di Roma, mentre a Noto, in Sicilia, si lavora già al suo sequel.

Time is Up è stato girato a Roma ed è firmato da Elisa Amoruso (Chiara Ferragni – Unposted, Maledetta primavera) e ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo, che formano una coppia nella vita reale. Un romantico teen drama, girato in lingua inglese da una produzione tutta italiana. A Noto sono già iniziati i casting per il sequel del film, il cui primo episodio, come detto, è stato girato a Roma.

Time Is Up è il film che racconta le vicende di Vivien e Roy, due adolescenti che si trovano ad avvicinarsi nonostante le loro differenze. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo oggi sono promessi sposi: si sono ufficialmente fidanzati a marzo 2021. Lui nato a Modena, in Italia, e lei in Florida, Stati Uniti: Benji e Bella sono uniti al cinema e nella vita.