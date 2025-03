Cinema, ecco il Draken di Nolan, una nave da colossal pronta all'Odissea. I VIDEO

Isole Eolie- È rimasta bloccata a Lipari a causa del maltempo e non ha potuto raggiungere Favignana. “Draken”, l’imbarcazione d’epoca voluta dal regista Christopher Nolan, dopo aver provato a sfidare le onde, è rimasta ormeggiata al pontile Marina di porto Pignataro.

Budget da capogiro per il colossal: 250 milioni di dollari, con 500 uomini della troupe a lavoro e quattro premi Oscar nel cast: Matt Damon-Ulisse, Charlize Theron-Circe, Anne Hathaway-Penelope, Lupita Nyong'o- Clitennestra. A Favignana, dopo le riprese al Bue marino, dove Matt Damon-Ulisse si è travestito da mendicante per vendicarsi dei Proci, la cinepresa di Nolan si è accesa su Cala Rotonda. Poi, per tre settimane – dall’1 al 17 aprile - il cuore del set sarà il castello di Santa Caterina, a cui piedi è stato ricreato un villaggio, trasportando le attrezzature con gli elicotteri che sorvolano senza sosta la zona, interdetta a ogni altro volo.

Dopo le Egadi, la troupe farà tappa alle Eolie fino all’11 maggio, con Lipari, Vulcano e Panarea protagoniste del set.