Cinema, Nolan in Sicilia, inizia la sua Odissea

Favignana - Christopher Nolan è a Favignana. Il regista di “Interstellar” e “Oppenheimer” sta facendo un sopralluogo nell’isola, dove girerà alcune scene del suo nuovo film ‘The Odyssey’ a partire da marzo. Le riprese dovrebbero durare circa un mese. Da quello che trapela, i luoghi scelti sono il Castello di Santa Caterina, Cala Rossa, Cala del Bue Marino e Cala Azzurra. Il film, come ha annunciato la Universal Pictures, “sarà un’epopea d’azione mitologica tratta dall’Odissea di Omero”. Nel cast Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson.

La scelta della più grande isola delle Egadi non è casuale: Favignana è una delle tappe del viaggio di Ulisse, sbarcato per fare provviste di cibo e rifocillarsi con i suoi compagni. Il resto del film sarà girato tra Gran Bretagna e Marocco. ‘The Odyssey’ uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026. L’Odissea è già stata protagonista di vari film e serie tv, a partire dal film muto del 1911 diretto da Giuseppe De Liguoro, Francesco Bertolini e Adolfo Padovan. Nel 1954 arrivò Ulisse con Kirk Douglas diretto da Mario Camerini. In Ulisse contro Ercole del 1962 di Mario Caiano con Georges Marchal c’era anche Raffaella Carrà come Adraste. Nel 1989 c’era stato Nostos – Il ritorno, scritto e diretto da Franco Piavoli. Del 2000 è Fratello, dove sei? diretto dai fratelli Coen e liberamente tratto dall’Odissea, con George Clooney e John Turturro. A gennaio è uscito Itaca – Il ritorno di Uberto Pasolini, che racconta del ritorno di Odisseo (Ralph Fiennes) dalla moglie Penelope (Juliette Binoche).