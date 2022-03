Cinque abiti floreali per la primavera 2022

Quanto sono deliziosi gli abiti a fiori, quelli che rispolveri dall'armadio quando il sole inizia a farsi più intenso? Ecco, non è decisamente quello che sta succedendo in questi giorni, in cui sembriamo ripiombati nei giorni della merla di gennaio, ma la primavera è alle porte per davvero. Non facciamoci cogliere impreparate e cominciamo a sistemare tutto per il cambio stagione, il momento della vera pulizia dell'armadio in cui si decide quali pezzi supereranno la stagione e quali invece dovrebbero trovare un'altra casa (tramite Vinted ad esempio).



Sarà molto difficile non trovare almeno un abito floreale nei vostri armadi. Modello midi oppure lunghissimo e scamiciato, un wrap dress magari con coulisse in vita oppure un copricostume di viscosa freschissima e così via. Riutilizzate ciò che avete più che potete, questo è sempre il primo consiglio. Ma se vi è venuta una voglia irrefrenabile di floreale e non possedete neanche un abito con la stampa a fiori, noi vi proponiamo cinque modelli che potete tenere in considerazione e sui quali eventualmente investire.



Saint Laurent



A partire da questa chicca di Saint Laurent, che potete acquistare su Mytheresa, realizzato in seta con spalline sottilissime, una chiusura sul seno deliziosa e una caduta davvero morbida. Adoriamo la micro fantasia floreale.







Poupette St Barth



E' al 10% questo abito midi di Poupette St Barth, un modello fresco e confortevole, realizzato in viscosa e con chiusura frontale a bottoni. L'abito perfetto per un giro al mercato il sabato mattina.



Etro



Coloratissimo e irresistibile è il minidress floreale di Etro, con profonda scollatura a V e coulisse sotto il seno. La gonna ricade morbida sulla silhoutte.





Velvet



Un altro modello midi quello di Velvet, con una fantasia floreale molto delicata sui toni dell'arancione, verde acido, bluette e giallo. E' realizzato in viscosa, senza maniche con un'irresistibile scollo con balze.



Juliet Dunn



L'ultima proposta è di Juliet Dunn, al 10% su Mytheresa. Questo modello mini con gonna a pieghe presenta una stampa floreale molto delicata. Delizioso la profilatura in giallo ocra allìaltezza dell'orlo merlettato. Molto bon ton, che ne pensate?