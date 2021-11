Quattro stivali neri per l'autunno 2021

L'accessorio passepartout di tutti i look è tornato: è stagione di chunky boots, gli stivaletti di pelle alti fino alla caviglia con suola modello carrarmato di gomma, a prova di pozzanghera. Quali sono i modelli proposti sulle passerelle dai brand per questo autunno 2021? Scopriamolo insieme!

1. I più desiderati





Polido zipper boot, Ganni



I più desiderati stivaletti della stagione autunnale sono quelli di Ganni. Sul sito troverete tantissimi modelli, alcuni realizzati anche con materiali sostenibili. Quello che scegliamo per voi è il Polido, la cui particolarità è la zip metallica al centro della tomaia di pelle. Altri segni distintivi: suole di gomma spesse e sagomate. L'altezza è proprio alla caviglia.

2. Gli stringati





Campa, Isabel Marant



Gli anfibi Campa di Isabel Marant sono il modello di chunky boots che non dovrebbero mai mancare. Molto versatili e adatti anche alle peggiori giornate di pioggia. Il modello stringato in questione è super classico: realizzato in morbida pelle liscia, presenta la punta arrotondata e suola dentellata in gomma. Potete acquistare gli anfici sul sito di Mytheresa.

3. Gli stringati con fibbie





Stivaletti stringati, Tod's



Un altro anfibio molto classico è quello di Tod's, realizzato in pelle di vitello liscia con lacci, linguetta e suola sempre di colore nero. Si tratta di uno stivaletto robusto, con suola dentellata di gomma, spessa ma non eccessiva come nel caso dei modelli a carrarmato. Il dettaglio speciale: il cinturino con fibbia dorata.

4. Quelli affusolati





Stivaletti di pelle, Givenchy



L'ultimo modello che vi consigliamo sono gli stivaletti di Givenchy, realizzati in pelle di vitello con suola in gomma e punta arrotondata. Il modello ha una silhoutte affusolata e molto raffinata, resa tale dalle applicazioni di pelle sulla tomaia e dall'allacciatura con stringhe sottili. Lo stivale perfetto anche per una serata autunnale.