Clizia Incorvaia è incinta! Paolo Ciavarro presto papà

Clizia Incorvaia, 40 anni, diventerà presto mamma per la seconda volta. Dopo la figlia Nina avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, la showgirl aspetta un bebè da Paolo Ciavarro, il suo compagno di vita da circa un anno e mezzo.

Non si tratta di un rumour, ma di un annuncio ufficiale. La modella 40enne e Paolo Ciavarro, 29 anni, aspettano il loro primo figlio insieme, come hanno fatto sapere attraverso un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’. La loro storia d’amore è iniziata nel febbraio 2020 nella casa del GFVip e da allora non si sono più lasciati iniziando ben presto a fare piano per il futuro. “Siete la gioia più grande della mia vita”, scrive Ciavarro su Instagram.

Clizia, che ha già una bambina di 6 anni, Nina, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, è intorno al quarto mese di gravidanza. Il piccolo, o la piccola, nascerà quindi tra febbraio e marzo del prossimo anno.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un figlio, il primo dalla loro storia d'amore iniziata nella casa del GFVip 4. Per la Incorvaia l’inizio della dolce attesa non è stato semplicissimo. “Stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini”, ha fatto sapere al magazine. Paolo però si è dato molto da fare ed è stato un “complice perfetto”.

Il progetto di creare una famiglia era in piedi dal primo momento. "Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme. Paolo spesso diceva: 'La prossima donna che avrò sarà la madre dei miei figli', perché in lui è forte il desiderio di paternità", ha aggiunto la bellezza di origini siciliane.

I due hanno anche rivelato che il concepimento è avvenuto durante una vacanza a Lampedusa. Paolo inoltre spera che sia un maschio perché gli piacerebbe accompagnarlo sui campi di calcio