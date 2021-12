Clizia Incorvaia incinta è positiva al Covid: “È un momento difficilissimo”

L’ex gieffina al sesto mese di gravidanza era in attesa della seconda dose di vaccino. Pochi giorni prima la primogenita Nina era risultata positiva al Covid. Sui social: “È uno stress immenso”.

Clizia Incorvaia, 41 anni, incinta di sette mesi di Paolo Ciavarro, ha il Covid. L'ha rivelato lei stessa su Instagram, spiegando di aver contratto il virus dalla primogenita seienne Nina (avuta dall'ex Francesco Sarcina): «Non ho la forza di parlare. Sono molto stanca e ho dolori ovunque. La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare, mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici e tutto. Però mia figlia è in età scolastica», aveva scritto qualche giorno fa sui social. Aggiungendo: «Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me». Per questo, ha aggiunto, dovrà rimandare la seconda dose del vaccino contro il Covid.

Pochi giorni prima la modella ex gieffina aveva annunciato su Instragram la positività della primogenita Nina, 6 anni, temendo per la salute della piccola e del bebè di Paolo Ciavarro che ha in grembo. Mentre il mese del parto si avvicina, Clizia era in attesa di fare la seconda dose di vaccino, poco prima di Natale. Lo ha fatto sapere con un post sui social nel quale spiega il momento di forte stress che sta attraversando insieme alla sua famiglia:

"Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la cucciola sta ok ). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”".

Clizia Incorvaia aspetta un figlio da Paolo Ciavarro

Finora la gravidanza è andata per il meglio e stando ai calcoli la modella dovrebbe partorire a marzo 2022. Sarà il primo figlio per Paolo Ciavarro e il secondo per Clizia, 40 anni, già mamma dopo il matrimonio finito con Sarcina. La seconda gravidanza l'ha resa immensamente felice, "ho sempre desiderato un fratellino o una sorellina", ha spiegato, chiarendo che l'età non è mai stata un limite all'idea di diventare di nuovo mamma. Per questo, sui social, aveva lanciato un appello a tutte le donne: "Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti".