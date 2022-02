Clizia Incorvaia mamma per la seconda volta: è nato Gabriele Ciavarro

Fiocco azzurro per la coppia del Grande Fratello Vip 2020. Clizia Incorvaia è diventata di nuovo mamma. E' infatti nato il piccolo Gabriele nato dalla relazione con il suo compagno, Paolo Ciavarro. La coppia ha annunciato il fiocco azzurro con un post su Instagram: «Benvenuto al mondo, Gabriele Ciavarro».

Clizia ha un'altra figlia, Nina nata dalla sua relazione con Francesco Sarcina il front man dei Le Vibrazioni. Paolo Ciavarro (che ha assistito al parto) è invece papà per la prima volta.

Erano in pochi a scommettere due anni fa sul sentimento che lega Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma in barba a critiche e malelingue la coppia ha avuto la meglio. Per amore Clizia ha lasciato Milano e si è trasferita nella Capitale, dove ha acquistato una casa con il giovane conduttore tv. Per ora il matrimonio non è nei piani di Clizia e Paolo ma l’arrivo di Gabriele potrebbe mettere tutto in discussione.