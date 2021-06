Yeezy e Gap: il primo pezzo della co-lab è stato rivelato

E' online il primissimo prodotto della collaborazione tra Yeezy e GAP, annunciata proprio un anno fa. Il marchio del rapper Kanye West stringe un accordo di 10 anni con il brand americano ancora prima della pandemia da Covid-19, in un atto salvifico per GAP, che ormai lotta per rientrare in sintonia con i suoi consumatori e che durante il lockdown rinuncia a diversi punti vendita per sopravvivere al calo drastico degli acquisti.



Sito web Gap



Ebbene, dopo un anno ecco il grande annuncio: il primo capo ad essere disponibile, ma solo per il preordine, è la "round jacket", un piumino imbottito dal taglio corto e una forma morbida e avvolgente. Il colore è uno solo ed è naturalmente blu! Se accedete al sito web di GAP, potrete preordinare di persona il capospalla che vi verrà consegnato soltanto questo autunno. Un attesa lunghissima (anche per accedere alla pagina principale dove effettuare l'acquisto) che non fa altro che accrescere la curiosità attorno all'intera collezione.



Schermata d'acquisto, sito web GAP



Secondo quanto rivelato a giugno 2020, la collezione si comporrà di una linea d'abbigliamento per uomo, donna e bambino, da vendere online e negli store GAP. I capi saranno pezzi "basici sofisticati e moderni, a prezzi accessibili".



In effetti la "round jacket" costa 200 dollari, l'equivalente di circa €165. Un prezzo non economico, ma senz'altro competitivo, considerando che una sneaker Yeezy x Adidas raggiunge cifre molto più alte. Questa collaborazione è anche un'opportunità per Yeezy di aprirsi ad un tipo di consumatore con una capacità d'acquisto più contenuta.