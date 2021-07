Colorare l'estate 2021 con i sandali Gioseppo

Freschi come una fetta di anguria di rientro dal mare, succosi come una macedonia di frutta, i sandali "Juicy" sono l'allegra proposta estiva di GIOSEPPO, marchio di calzature che da trent'anni realizza giocose scarpe partite dalla Spagna e approdate persino in Australia.



Per la collezione primavera estate 2021, GIOSEPPO ha firmato una collezione di sandali coloratissimi. I modelli protagonisti sono due: uno è l'infradito di pelle nera con maxi paillettes e applicazioni di perline, l'altro presenta due fasce di pelle nera, una sottile e l'altra più spessa con le stesse decorazioni multicolor.





Entrambi i modelli sono acquistabili sul sito ufficiale di GIOSEPPO, nella sezione "saldi": da un prezzo di partenza di 64,95 euro, ora i sandali Juicy modello infradito si posso comprare a 51,95 euro. Comodissimo il sottopiede di pelle morbida grazie all'imbottitura di latex.





I sandali bassi con doppia fascia hanno un prezzo ancora più vantaggioso: da 64,95 euro a 44,95. La scelta tra i due modelli dipende da che tipo di calzata amate portare: c'è chi l'infradito non riesce a sopportarla proprio e chi invece preferisce lasciare il piede libero dalla leggera compressione data dalla fascia di pelle.



Da abbinare ai due sandali estivi, anche la borsa in fibra vegetale intrecciata, racchiusa da una rete di corda nera realizzata in cotone e poliuretano. Disponibile anche nella versione secchiello, molto più contenuta e adatta alla calda città d'estate.