Come abbinare le sneakers nella primavera estate del 2021?

Alzi la mano chi tra di Voi, non possiede uno o più paia di sneakers nell’armadio. Le scarpe sono un accessorio fondamentale nel nostro outfit ed è importante scegliere attentamente come abbinarle per ogni occasione. La vita frenetica di tutti i giorni non ci permette di indossare sempre i tacchi alti che tanto ci piacciono. Così, ecco che i tradizionali stivaletti o i sandali col tacco medio hanno lasciato il posto alle sneakers, simili alle scarpe da tennis. Le sneakers ormai sono un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati di scarpe sportive. D’altronde, la loro versatilità e semplicità le rende abbinabili a diversi tipi di outfit. In particolare, le Air Jordan 13 Retro Flint hanno fatto faville nel 2020 grazie alla docu-serie The Last Dance, piazzandosi come modello di sneakers più venduto nel corso dell’intero anno. Almeno, così risulta stando alla classifica stilata da Lyst con l’aiuto del market place numero uno del mondo per la rivendita di scarpe.

Come abbinare le sneakers nella primavera estate 2021 per essere sempre comode ma eleganti

Dai tessuti leggeri e colorati, le sneakers sono allegre e simpatiche ma soprattutto molto comode. In questi casi però si pensa che con un simile paio di scarpe sia impossibile essere eleganti. Vi spiegheremo come risultare chic e con charme pur indossando delle classiche (pseudo)tennis.



I modelli di sneakers di tendenza nella primavera ed estate del 2021

Tra le tendenze della primavera-estate 2021 sono da citare le sneakers bianche dal design classico proposte da Celine, le sneakers gialle lucide dotate di un piccolo tacco di Miu Miu o il modello di Balmain, da esibire al di sotto di pantaloni svasati. In alternativa, le coloratissime sneakers di Maaji o le Air Jordan 1 già esibite da Naomi Campbell o da Valentina Ferragni.

Ecco come abbinare le sneakers per essere sempre comode ma eleganti

L’abbinamento dell’estate prevede sneakers e gonna. Sì, avete capito bene, proprio la tipica gonna che tutte le donne amano. Corta, media (detta “midi”) o lunga, questa combo è perfetta per passeggiare tutti i giorni, così come per andare al lavoro.

Vediamo però come abbinare le nostre scarpe ad ogni tipo di gonna.

Iniziamo dalle mini. In questo caso via libera alla fantasia, sia per quanto riguarda i colori che i modelli. Potremmo optare per una mini colorata oppure in ecopelle o ancora sportiva e via libera per questa stagione alle frange.

Le cose si complicano un po’ se abbiamo a che fare con le midi perché un minimo errore rischia di accorciare troppo la figura. Osservando le collezioni primavera-estate di grandi marchi come Alexander McQueen, notiamo subito il trucco per evitare questo effetto antiestetico. Si suggerisce infatti di garantire una continuità di colore tra la midi e la scarpa, così da non spezzare la figura e al contempo slanciarla.

La tanto amata gonna lunga abbinata alle sneakers

Andiamo ora alla più amata di tutte, la gonna lunga. Non importa che sia stretta o ampia, ciò che conta è che arrivi fino alla caviglia. L’abbinamento con le sneakers va di moda da ormai un po’ di anni ed è certamente il preferito da donne giovani e meno giovani. Come per le mini, anche in questo caso via libera ai modelli e ai colori che preferiamo, in base alla corporatura e ai gusti personali.

Questi sono i nostri suggerimenti per come abbinare le sneakers nella primavera estate 2021 per essere sempre comode ed eleganti e fare una bella figura in ogni occasione.