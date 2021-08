Compleanno per Gerry Scotti con regalo speciale: un albero

Scicli - Un compleanno speciale per Gerry Scotti a Scicli. Il conduttore Mediaset ha festeggiato ieri 65 anni in un importante ristorante del ragusano, insieme alla moglie Gabriella e ad alcuni amici che vivono a Scicli e che lo hanno ospitato. Sabato mattina gli stessi amici hanno portato Gerry in campagna, sopra Cava d'Aliga, in un vivaio di piante e carrubi secolari.

News Correlate Gerry Scotti compie 65 anni

A bordo di un caddy da golf in sei hanno fatto una perlustrazione del vivaio per poi scegliere l'albero da regalare a Gerry. Un regalo beneaugurante e originale, destinato a crescere insieme al festeggiato.

“65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate” ha scritto Gerry Scotti nel giorno del suo compleanno. Il conduttore Mediaset posa seduto in giardino con aria rilassata con gli occhiali da sole e il cappello in testa. E' in campagna a Scicli.

Gerry Scotti è nato a Camporinaldo, frazione di Mirandolo Terme in provincia di Pavia e a pochi passi dalla laurea in Giurisprudenza lasciò l’università per intraprendere la carriera radiofonica e televisiva: nel suo curriculum vanta oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Fa coppia con Gabriella Perino e ha un figlio Edoardo che l’anno scorso lo ha reso nonno con la nascita di Virginia. A febbraio il conduttore ha postato una foto sui social mentre spingeva la carrozzina: “E’ da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…” ha scritto orgoglioso.