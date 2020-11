Con il Black Friday Capelli, le offerte migliori su piastre e maschere

Black Friday 2020, fino al 30 novembre sconti su tutte le categorie. Il Black Friday è uno degli eventi più attesi dell'anno e indica il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che si tiene il quarto giovedì del mese di novembre negli Stati Uniti.

La notizia di qualche tempo fa è sicuramente di quelle che fanno gola a tutti gli amanti dello shopping online. A sorpresa Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno, ma circa 24! Non il classico giorno di folli spese, ma diversi, con più sconti e offerte assolutamente da non perdere.

l venerdì nero è arrivato anche quest'anno, tantissime le offerte e gli sconti dedicati anche alla cura dei vostri capelli con la possibilità di acquistare styler di ultima generazione, asciugacapelli, oli nutrienti, balsami e trattamenti rinforzanti a prezzi davvero convenienti. L'appuntamento che quest'anno cade oggi, 27 novembre, tradizionalmente il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d’America, segna ufficialmente l'inizio della corsa ai regali di Natale (non perdete le offerte dedicate alla casa). Non resta che l'imbarazzo della scelta: vediamo le offerte più interessanti di oggi.

Piastre e asciugacapelli

Per quelle che combattono ogni giorno per tenere a bada capelli ricci, crespi e indomabili, o per quelle che sognano onde da favola per dare volume a una chioma liscia, ecco le piastra e gli asciugacapelli in offerta oggi.

La gamma Ghd

Agli amanti della gamma di prodotti GHD, il Black Friday riserva sconti e offerte davvero convenienti. Acquistando oggi gli styling tool Ghd, potrete risparmiare fino a €50 sui prodotti di grande qualità ideati per i vostri capelli. Dalle styler (in promozione da 269 a 219 euro), agli asciugacapelli professionali (da 172 a 159 euro), fino alle hot brush (da 26 a 22 euro) e gli arricciacapelli (da 185 a 157 euro), con i prodotti Ghd sembrerete appena uscite dal salone del parrucchiere.

Se per Natale, ancora non avete nessuna idea, fate o fatevi un regalo molto originale e gradito pensando alle vostre chiome.