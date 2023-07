Elisa: concerto alle Eolie nel mare di Salina

Isole Eolie - Un concerto in mezzo al mare di Salina per Elisa.

Elisa che ha incantato il pubblico con la sua inconfondibile voce e i suoi più grandi successi. Il concerto in mezzo al mare tra centinaia di barche di isolani e vacanzieri è stato apprezzatissimo dal pubblico che ha tributato oltre cinque minuti di standing ovation al suono anche delle sirene di yacht, vaporetti e barche che attorniavano il veliero. E una gran richiesta a voce alta di bis. Elisa commossa per la straordinaria accoglienza ha ringraziato per l’emozione provata di cantare in mezzo al mare ed al tramonto.

Si canta e si balla su centinaia di barche di isolani e turisti che hanno attorniato il «Caicco». IL VIDEO: