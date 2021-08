Cosa indossare per fare yoga? Ecco le novità di Fantabody

C'è chi non si fa fermare neanche dall'afa estiva e chi invece durante le ferie non vuole alzare neanche un dito. Praticare attività sportiva non piace a tutti, ma è innegabile l'effetto di benessere che si prova conclusa una sessione di sport. Non è certo nostro compito ricordarvi quanto sia importante mantenersi sempre attivi, soprattutto di rientro dalle vacanze. Piuttosto desideriamo lasciarvi con qualche consiglio di stile, perché ciò che indossate può fare la differenza nell'umore con cui vi approcciate allo sport scelto e, naturalmente, può cambiare la fluidità dei vostri movimenti.

In Fantabody, il brand milanese che spesso vi abbiamo consigliato - di recente per la linea Essential di costumi da bagno - è intrinseca questa idea di benessere e accettazione di sé che passano anche attraverso ciò che si indossa. Lo sport e le altre discipline, soprattutto lo yoga e il pilates, sono importanti per stabilire o ritrovare una connessione con il proprio corpo. Ecco perché una buona parte della collezione permanente di Fantabody si concentra sull'activewear, l'abbigliamento sportivo.



Lya Jumpsuit linen, Fantabody



Accanto alla linea continuativa dedicata alla pratica delle discipline appena citate, Fantabody ha da poco aggiunto un nuovo prodotto: la tuta di lino. Una jumpsuit lunga, senza maniche e con scollo sulla schiena, realizzata in cotone, viscosa e lino. E' disponibile un caldo color crema e la potete usare per poltrire sul divano o per la vostra sessione quotidiana di yoga.



Tra i nuovi "drop" di Fantabody, non perdetevi la versione in lino e a maniche lunghe del body buttons (ora in saldo al 50%): si chiama body bottons linen e lo potete acquistare cliccando qui.

Le tute





Lya jumpsuit, Fantabody



Tra i prodotti della linea continuativa, potete trovare in saldo la jumpsuit Lya: pantaloncini da ciclista e schiena scoperta con il classico dettaglio ovale. L'80% del tessuto impiegato per realizzare questa tuta è stato riciclato da rimanenze di altri tessuti. Il materiale è pensato per essere traspirante e agevolare i movimenti del vostro corpo.





Carolina jumpsuit, Fantabody



Esiste anche una versione simile monospalla con pantalone lungo: si chiama Carolina jumpsuit ed è scontata al 50% sul sito ufficiale di Fantabody. E' realizzata con lo stesso materiale traspirante della tuta di cui vi abbiamo appena parlato.

Lo spezzato





Top sporty e leggings, Fantabody



Se alla tuta preferite lo spezzato top-pantalone, sempre in saldo a metà prezzo potete acquistare il top sporty tinta unita con il decoro della cucitura bianca a contrasto, presente anche sul leggings lungo, che si adatta al corpo e lo sostiene anche grazie alla banda elastica in vita, ma senza fasciarlo.

L'intimo sportivo





Top & slip, Fantabody



Importante anche la scelta dell'intimo che accompagna i vostri movimenti durante le sessioni sportive. Fantabody propone il top della stessa forma di quello appena visto - qui il tessuto è liscio senza il contrasto delle cuciture) e lo slip sgambato in abbinamento. Anche questa un'occasione a metà prezzo.