Cosa ispira i grandi stilisti?

La moda non smette mai di ispirare e di creare nuovi immaginari. Abiti, accessori, tinte e tessuti esprimono un universo multiforme in continua mutazione. La moda ci esprime e influisce sul nostro modo di rappresentarci all’interno di una società. Un vestito racconta un’epoca, usi e costumi, intuizioni collettive e storie individuali. Gli stilisti più celebri hanno saputo interpretare con fantasia, lungimiranza e coraggio i cambiamenti del loro tempo. La moda ci racconta molto di ogni società, perché in essa tanti differenti elementi socio-culturali si uniscono in modo indissolubile. La moda influenza e definisce nuovi modi di vivere e contemporaneamente si lascia ispirare da tanti diversi elementi profondamente radicati nell’immaginario collettivo.



I colori dell’arte

La moda ha sempre tratto grandissima ispirazione dal mondo dell’arte, soprattutto dalla pittura e dalla scultura. Salvador Dalì amava disegnare abiti, tanto arrivare a collaborare direttamente con Elsa Schiaparelli. Un altro artista appassionato di moda è stato senza dubbio Andy Warhol, che con il suo genio ha trasformato gli abiti in opere pop da indossare. Nel Novecento questo rapporto tra arte e moda si è intensificato in modo significativo. Basi pensare a stilisti come Yves Saint Laurent, uno dei primi a portare esplicitamente in passerella il suo amore per l’arte moderna. Nel 1988 ha dedicato la collezione SS a Picasso, Matisse, Van Gogh e Braque. Ha amato moltissimo l’opera di Piet Mondrian. Recentemente, anche Jeremy Scott di Moschino ha deciso di omaggiare l’arte di Pablo Picasso con una collezione ispirata alle sue opere. La splendida Bella Hadid ha sfilato nei panni dell’arlecchino pensoso, dipinto dal celebre pittore. Tantissime le citazioni delle sue tele. L’artista spagnolo ha incantato tanti nomi della moda da Jil Sander a Jacquemus. Maison Margiela è ha più volte omaggiato Van Gogh, proponendo tessuti a stampe floreali ripresi direttamente dalle sue opere.

L’incontro tra moda e cinema

Cinema e moda si influenzano reciprocamente, sempre. Entrambe le arti, infatti, parlano per immagini, utilizzando un linguaggio immediato, molto suggestivo e potente. Alcuni abiti sono diventati delle vere e proprie icone del cinema. A sua volta, il cinema ha ispirato molte collezioni di moda. Molti grandi stilisti si sono affermati anche grazie al loro rapporto con la settima arte. Givenchy ha vestito Audrey Hepburn, ineccepibile nel suo tubino nero di “Colazione da Tiffany”. Intramontabile anche l’abito bianco di Marilyn Monroe, morbido e vaporoso, disegnato dal costumista William Travilla per il film “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder. Il sito Glamour.com ha nominato quest’abito come uno tra più famosi della storia. La leggerezza del suo tessuto svolazzante è indimenticabile.

Moda e casinò

Il casinò è uno dei luoghi di socializzazione per eccellenza, uno dei più glamour e ricercati. Una notte al casinò è un’occasione mondana in cui tutto è possibile. Per questo cinema e letteratura hanno dedicato sempre molto spazio a questo immaginario. Inoltre, la rete ha avvicinato al gioco milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo, di ogni genere, formazione e classe sociale. Il gioco non è più prerogativa dei casinò, ma è la realtà quotidiana di tanti. Basti pensare al successo di grandi piattaforme online come PokerStars Casino, che propongono in rete grandi classici del gioco come il Blackjack, e non solo. Anche il poker ha riscosso grande successo, diventando un fenomeno globale sempre più pop e iconico. Un marchio come Moschino ha dedicato intere collezioni al casinò, con fantasie a tema e con borse a forma di slot machine. Lo stesso ha fatto anche Chanel, che per la Parigi Haute Couture 2015-2016 ha presentato la collezione in una sala da gioco, invitando gli ospiti a sedere direttamente al tavolo verde.

L’eleganza e la comodità dell’athleisure

Oggi l’abbigliamento sportivo esce dalle palestre e diventa protagonista dei contesti più ricercati. La comodità dell’athleisure si coniuga in modo eccelso con l’eleganza, adattandosi a ogni situazione, anche alle più formali. Uno dei primi sport a diventare iconici, in questo senso, è stato il tennis. Basti pensare al minimalismo e all’eleganza delle divise da tennis, semplici e impeccabili, ai morbidi maglioni con il collo a V, oppure alla praticità di accessori simbolo come le visiere e le scarpe in tela. Un brand come Lacoste è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti di questa estetica. Gli sport che dettano le regole della moda sono tanti, uno dei più affascinanti è sicuramente l’equitazione. Molte grandi maison della moda legano da sempre la loro estetica a questa attività, da Gucci a Hermès, che nasce proprio come mastro sellaio. Anche Chanel rievoca l’immaginario equestre portando in passerella persino Charlotte Casiraghi, direttamente a cavallo.

La moda non smette mai di osservare e di reinterpretare il mondo che ci circonda, classico e avanguardia si intrecciano e nascono nuovi linguaggi.