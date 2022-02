Cosa regalare a San Valentino 2022

San Valentino, il giorno diventata la festa degli innamorati per questioni soprattutto commerciali, è alla porte. C'è chi ama festeggiarlo con il proprio amato o la propria amata, aggiunge una nota dolce, un regalo piccolo o grande per allietare ancora di più questa giornata.



Tra i regali più gettonati vengono confermati i cioccolatini di diverso tipo, tra cui i Baci Perugina che con i loro messaggi d'amore strappano sempre un sorriso: i cioccolatini, si sa, sono come i fiori e per queste occasioni sono sempre appropriati e graditi.





Anniversario Baci Perugina in collaborazione con Dolce & Gabbana



Quest'anno ricorre il centesimo anniversario dei Baci Perugina, forse i cioccolatini più famosi di sempre. Per l'occasione, Perugina ha stretto una seconda collaborazione con Dolce & Gabbana (la prima è la limited edition "Dolce Vita") che ha disegnato la grafica delle confezioni regalo: dal tubetto fino alla scatola a forma di cuore.

Un regalo che si può apprezzare in due, come la bottiglia di Moet & Chandon in edizione speciale per San Valentino, che all'esterno della scatola recita "from my heart to yours". Si tratta di un Rosé Impérial dal gusto fruttato, che può accompagnarsi ad altre espressioni, tra cui "to live & love with you", "you are my favorite person", "the moment we met I knew" e altre due frasi da innamorati.



Love in bloom Kintsugi, Seletti



Simbolica l'idea di regalare un oggetto a forma di cuore, come l'iconico cuore Seletti interpretato dallda Marcanotonio e realizzato con pezzi di ceramica riparato con l'oro. E' l'arte del kintsugi, che insegna che anche dall'imperfezione, da una ferita, può nascere e fiorire una forma di perfezione. Ecco che tra le fratture che sono come le vene del cuore, simbolo d'amore per eccellenza, sbocciano germogli e crescono fiori.

Ad accompagnare questi regali un biglietto dolcissimo con una frase d'amore: la cartolina degli innamorati di Sample Lovers che, per chiudere il cerchio, dice "I baci sono come le ciliegie. Uno tira l'altro". Perciò buon San Valentino a tutti e tutte voi, vi auguriamo di dare molti baci.





La cartolina degli innamorati, Sample Lovers