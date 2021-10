Costumi e travestimenti: quale scegliere per Halloween 2021?

Halloween, l'oscura festa di tradizione celtica resa commerciale e internazionale dagli Stati Uniti, sta per tornare. La notte delle streghe, così chiamiamo anche la vigilia della festa di Ognissanti, viene celebrata con entusiasmo ormai pure in Italia, da bambini e adulti. Anche se ad Halloween c'è chi preferirebbe celebrare "el Día de los Muertos", la festa dedicata ai morti di tradizione messicana, raccontata con magia dal film Pixar "Coco".

Qualunque sia la vostra tradizione per Halloween, l'intaglio della zucca oppure dolcetto o scherzetto, per celebrare una notte da brivido non può mancare un costume originale! Ecco quattro spunti da cui ispirarsi per festeggiare Halloween al passo con le tendenze dell'ultimo anno.

1. Squid Game





Tuta Squid Game, Amazon



Visto l'incredibile successo della serie coreana Squid Game e il successivo aumento nelle vendite di riproduzioni delle divise dei protagonisti, al primo posto tra i costumi di Halloween 2021 c'è sicuramente la tuta dei partecipanti al gioco. Amazon offre una vastissima scelta: che numero avrà la vostra tuta? Molto gettonate anche le divise rosse delle guardie, compresa la maschera con i simboli bianchi a coprire il volto. Pensate che tre scuole di New York hanno vietato questo travestimento tra i bambini. Il motivo? Inneggia alla violenza.

2. Dune





Costumi originali dal film Dune



Il film Dune, diretto da Denis Villeneuve e interpretato tra gli altri da Zendaya e Timothé Chalamet, è un'altra ottima ispirazione per il vostro costume di Halloween. I costumi originali sono incredibili: pensate che sono stati realizzati più di 1000 abiti per i personaggi del film.



Alcuni di quelli meno complessi possono essere riprodotti anche a casa: tirate fuori giacche che non usate più, quei pantaloni che mettevate per camminare in montagna, tingeteli del colore della sabbia, aggiungete qualche accessorio e il gioco è fatto. Un costume per i più creativi.

3. Harry Potter & Co.





Harry Potter



Restano forse i costumi del cuore di quella generazione cresciuta con Harry Potter, ma anche dei più giovani. Da oggi per chi vive a Milano o nei dintorni, sarà possibile acquistare fisicamente la vostra divisa da alunno di Hogwarts da Fao Schwarz, il negozio di giocattoli di New York più famoso al mondo, che ha aperto la prima sede in Europa proprio a Milano. Correte quindi in Via Orefici 15 per scegliere la bacchetta, selezionare la divisa e l'animale di fiducia, ma anche per intascarvi una cioccorana: dopo tutto lo shopping pre-Hogwarts ve la sarete meritata.

4. La famiglia Addams (2)





Gomez e Morticia, Veganoo



Un altro costume che torna di tendenza: i travestimenti della Famiglia Addams. E' ora nelle sale del cinema il film d'animazione "Famiglia Addams 2", sequel del film uscito nel 2019. Quale migliore occasione per trarre ispirazione dai costumi dei protagonisti? Navigando su internet troverete tantissimi siti dove acquistare il look da Morticia, da Gomez, da Mercoledì o quello del vostro personaggio preferito.