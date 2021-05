Costumi mare 2021: come scegliere quello più adatto alla propria fisicità

Manca veramente pochissimo alla stagione più attesa dell’anno, questo fine settimana abbiamo già avuto un piccolo assaggio d’estate e abbiamo già tirato fuori i vecchi costumi della scorsa stagione ma quali saranno le nuove tendenze per i costumi mare della stagione 2021? Ecco una piccola guida per scegliere il costume più adatto da indossare in base alla proprià fisicità.



Mare, sole e abbronzatura sono il connubio perfetto per stare bene e regalarsi dei momenti. Piacevoli di relax, facciamo trovare pronti con i migliori costumi da bagno donna per l’estate 2021

Si sa il costume da bagno è un grande alleato estivo per valorizzare i nostri punti forti e minimizzare i difetti; tra i trend dell’estate 2021, i nuovi modelli di bikini vintage e i grandi classici con push up e costumi interi modellanti, è molto difficile scegliere la tipologia giusta per la morfologia del tuo corpo. Ecco una guida completa per capire qual è il migliore costume da bagno per le tue esigenze, da sfoggiare al mare o in piscina quest’estate. Le tendenze e i trend sui costumi da bagno per l'estate 2021 permettono di scegliere il costume da bagno perfetto per ogni forma del corpo, sia per donne magre che per donne curvy.



Quali sono le tendenze moda di questa estate?

Vediamo insieme perché tutte le donne dovrebbero conoscere gli imperdibili costumi moda mare 2021 per essere comode e sembrare più magre.

Come scegliere quello più adatto alla propria fisicità?

Chi ama i due pezzi non potrà rinunciare ai modelli a vita alta o media. Inoltre, impossibile non avere quello a balconcino. Che sia però senza imbottitura e senza ferretti.

Le nuance ideali per essere alla moda sono i colori pastello. Questi colori accarezzano la pelle e faranno risaltare ancora di più il colore dell’abbronzatura.

Tornano anche le fantasie floreali e allo stile retrò.

Ma il vero protagonista dell’estate si riconferma, anche quest’anno, il costume intero.

Prima di scoprire quali sono i costumi interi da avere a tutti i costi nella propria collezione bisogna sapere alcune piccole cose.

Non tutti i costumi interi slanciano la figura: tutto dipende dalla vita del costume. Per sembrare più magre e con gambe più lunghe bisogna scegliere i modelli più sgambati.

Bisogna stare attente anche alle bretelle del costume. Infatti, per essere comode e slanciare la silhouette, non si deve acquistare soltanto il costume con la fantasia più bella del momento ma deve avere determinate caratteristiche che accompagnano la figura.

Se si ha un seno abbondante non si possono scegliere costumi con bretelle troppo sottili. Non solo il seno non avrà il giusto sostegno ma, tendendo ad abbassarsi, contribuirà ad accorciare la figura. Inoltre, sarà tutto tranne che comodo.





Ma quali sono le fantasie dei costumi che tutte dovrebbero acquistare per essere alla moda anche quest’estate?

I costumi interi colore basic si confermano anche questa estate. Inoltre, se scelti di tonalità più scure, regaleranno qualche centimetro di circonferenza in meno.

Sì al marrone: torna in voga questa fantastica tonalità di colore che potrà giocare un ruolo fondamentale con la propria tintarella.

Per chi adora le fantasie non si può far scappare l’occasione dei modelli pattern, ossia quelli caratterizzati da un’immagine che si ripete per tutto il tessuto. Inoltre tornano le fantasie colorate degli anni 90’ lo stile retrò degli anni 70’ e i modelli animalier.

Qualsiasi sia la fantasia scelta si creerà un gioco ottico che farà sembrare più magre e slanciate. Il trucco è scegliere un costume dal fondo scuro.

Ecco perché tutte le donne dovrebbero conoscere gli imperdibili costumi moda mare 2021 per essere comode e sembrare più magre.