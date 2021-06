Covid: arrivano dall’America i braccialetti-semaforo per salutare gli amici

Braccialetti-semaforo per salutare gli amici ed evitare momenti di imbarazzo a feste ed eventi nella seconda estate all'insegna della pandemia: stanno facendo trend negli Stati Uniti dove i casi di contagio stanno calando e molte città e stati hanno cominciato a revocare le restrizioni da lockdown.



Fino a qualche anno fa non era raro vedere ragazzi che in discoteca portavano al polso gli starlight, braccialetti fluorescenti che si illuminano nella penombra dei locali e con il favore delle luci stroboscopiche. Una vera e propria moda che, come tale, si è spense dopo poco tempo. Oggi dagli Stati Uniti sta prendendo piede una tendenza simile: braccialetti di plastica da indossare a feste, serate in compagnia ed eventi pubblici per salutare gli amici ed eviatre l'imbarazzo

Abbracciare l'amico quando ci si torna a vedere per la prima volta dopo mesi? Stringere la mano al boss il primo giorno del rientro in ufficio? C'è chi, dopo esser stato completamente vaccinato, è pronto a tuffarsi nel vecchio ordine sociale pre-Covid e chi ancora esita a muoversi nel "new normal" del distanziamento sociale quando la pandemia non è stata ancora completamente debellata ma il vaccino offre uno scudo di protezione.

Tre colori per dire se siamo disposti ad abbracciare amici e colleghi o se preferiamo il gomito.

Ed ecco la risposta nei tre brillanti colori che riproducono quelli dei semafori stradali mandando un chiaro messaggio: il "rosso" al polso invita tenere le distanze, il "verde" proclama che baci e abbracci sono benvenuti. Mentre il giallo suggerisce disagio e l'incoraggiamento a frenare le effusioni, limitandosi a esprimere la gioia di rivedersi magari con un colpo di gomito o il bacio a distanza.

Messaggi in codice di una difficile transizione, i braccialetti di plastica colorata, venduti su Amazon a dieci dollari per una busta da tre, nelle ultime settimane sono acquistati da manager di uffici che stanno cautamente riaprendo ai dipendenti o da organizzatori di congressi e altri grandi eventi, ad esempio un matrimonio.

Il sistema dei braccialetti è stato testato a un recente congresso dell'associazione americana degli executive di aeroporti a Savannah Georgia: gli organizzatori li avevano ordinati in quantità uguali per ciascun colore, ma tra i 325 partecipanti, molti mascherati, a andare a ruba e' stato soprattutto il verde. Ma il nuovo sistema a semaforo ha creato a sua volta altre fonti di imbarazzo: cosa succede ad esempio quando i "verdi" sopraffanno anche psicologicamente i "rossi", si è chiesto il "Wall Street Journal", riportando la nuova tendenza. L'ambivalenza dei "gialli" può creare incertezze. Ci sono poi i classici camaleonti che non riescono a identificarsi con nessun colore e sono pronti a indossarli tutti, comportandosi a seconda di quel che fa l'interlocutore. Per non parlare di chi non accetta di farsi imporre alcuna regola e abbraccia anche chi non vuole essere toccato.