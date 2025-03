Cristiano Malgioglio, ex postino, a Verissimo: il giovanissimo fidanzato

Cristiano Malgioglio oggi ospite a Verissimo.

Cristiano Malgioglio è autore di numerosi testi per cantanti come Mina, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e Ornella Vanoni. È cantautore e personaggio televisivo italiano, oltre a essere stato opinionista per Barbara d’Urso, è stato concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e di Name That Tune, il programma di Enrico Papi andato in onda su TV8. Cristiano Malgioglio entra a far parte della giuria di Tale e Quale Show 2021, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Dopo aver condotto Mi Casa es Tu Casa su Rai 2. Mentre, nello stesso mese, durante un’intervista a Verissimo, Giofrè, Bravi e Malgioglio hanno dichiarato di essere tutti e tre fidanzati.

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca, vicino Catania, il 12 Aprile 1945. È un vero e proprio personaggio cult della cultura pop italiana, conosciuto per il suo taglio corto nero e il ciuffo bianco. Si trasferisce a vent’anni a Genova, lasciando la Sicilia, per trasferirsi dalla sorella. Mantenendosi con un lavoro alle poste, conosce Fabrizio De André, Luigi Tenco e Gino Paoli. Sarà proprio De André a proporre a Cristiano di partire con lui e iniziare la sua carriera artistica a Milano, cosa che il paroliere italiano racconterà a “Pronto, Raffaella?” condotto da Raffaella Carrà.

Giuseppe Cristiano Malgioglio, dopo il periodo come impiegato postale, inizia negli anni ’70 come paroliere, scrivendo testi per cantanti quali Donatella Moretti, Roxy Robinson e altri. Scrive per Iva Zanicchi “Ciao cara come stai?”, brano che nel 1974 vincerà il Festival di Sanremo. Cristiano Malgioglio è autore di numerosissimi altri testi di successo, tra i quali: “L’importante è finire” e “Ancora, ancora, ancora” per Mina, “Testarda io” per la Zanicchi, “Triangolo d’amore” per Rita Pavone. È anche interprete dei propri testi tra gli anni ’70 e ’80, brani ammiccanti e allusivi, come ad esempio “Sbucciami” che è diventato un vero e prorio tormentone. Cristiano Malgioglio sbarca in tv nel 2000 nella conduzione di “Casa Raiuno” al fianco di Massimo Giletti e successivamente sarà opinionista nel programma condotto da Carlo Conti “I Raccomandati“.

Raggiunge la vetta della popolarità quando nel 2007 partecipa al reality condotto da Simona Ventura, L’Isola dei Famosi. Da qui, nonostante sarà eliminato alla quarta puntata, inizieranno una serie di apparizioni televisive, tra cui: “Ciak… si canta”, “Quelli che il calcio” e “X Factor”, come aiutante del giudice Simona Ventura. Continua la sua carriera di paroliere per Raffaella Carrà, Viola Valentino e Maria Nazionale, partecipando nuovamente nel 2012 a L’Isola dei Famosi. Nel 2023 è giudice del talent show "Amici", condotto da Maria De Filippi. Risale invece al 2024 l'ultimo singolo pubblicato da Malgioglio: "Fernando".

La vita privata

Cristiano Malgioglio è fidanzato con Furkan, un nutrizionista di 38 anni che vive a Istanbul da circa due anni, dove gestisce anche una palestra con il fratello. Ha dichiarato al settimanale “Chi” che durante la quarantena hanno vissuto separati (Cristiano a Milano, il fidanzato a Istanbul) ma che la tecnologia in questo senso ha aiutato a minimizzare le distanze. Cristiano nell’intervista a Chi racconta anche come si sono conosciuti, dicendo che è successo tutto proprio a Istanbul in piazza Taxsim: Cristiano stava guardando un tappeto da un venditore e il suo sguardo si è incrociato con questo ragazzo che stava passando di lì. Un vero e proprio colpo di fulmine.

Malattia

Alcuni anni fa Cristiano Malgioglio si è trovato ad affrontare un momento piuttosto duro. Lo showman ha scoperto di avere un melanoma, scoperto e operato dal professor Mercuri, luminare di dermatologia. Il melanoma è stato scoperto dal volto televisivo durante un esame piuttosto comune ma importantissimo, quale la mappatura dei nei. “Se non avessi incontrato lui o l’avessi trascurato, perché dovevo partire in Brasile per la promozione del disco, sarei morto” ha spiegato Malgioglio qualche tempo fa, parlando pubblicamente della malattia che lo aveva colpito.

Dove Vive

Il cantante e paroliere vive in un lussuoso appartamento a Milano. Ad un’intervista di DiLei sono stati descritti lo stile ricercato e i complementi d’arredo all’interno della sua abitazione, con pezzi di design da fare invidia agli amanti dell’arte moderna.

Curiosità

Il famoso ciuffo biondo per cui è conosciuto è nato…per errore. Malgioglio non ha mai fatto segreto di essere sempre stato un grande amante delle tinte: una volta, dopo aver applicato l’acqua ossigenata prima di stendere il colore, squillò il suo telefono e si dimenticò completamente di averla in testa per l’intera durata della chiamata. Chissà se è vero.