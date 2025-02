Cristicchi e Giorgia si contendono la vittoria del Festival di Sanremo 2025. VIDEO

Sanremo - Simone Cristicchi e Giorgia sono i due favoriti alla vittoria del settantacinquesimo Festival di Sanremo. Simone Cristicchi ha avuto il tributo della standing ovation del teatro Ariston con la canzone 'Quando sarai piccola'. Il brano è dedicato alla madre gravemente malata, e ha toccato profondamente gli spettatori del Festival di Sanremo che l'hanno omaggiato con un lungo applauso. In lacrime anche la moglie dell'artista, Sara.

Il brano ‘Quando sarai piccola’ parla di vita vera. «Sette anni fa mia mamma ha avuto un grave problema di salute e il brano è una lettera che le scrivo raccontandole quello che le sta accadendo. Quando i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’impotenza che sentiamo nel vederli cambiare - ha raccontato a Tv Sorrisi e canzoni- Il tema è universale e sento una grande responsabilità. Per me l’artista non solo deve intrattenere il pubblico, ma deve essere anche un portatore di riflessioni, il narratore di una società. È un brano che richiama atmosfere del passato perché è tutto pianoforte e orchestra, non c’è traccia di elettronica. Forse è questa la sua forza: è nel tempo e allo stesso tempo fuori dal tempo» Alla stampa ha detto, come riporta Adnkronos: “Ho passato due anni della mia vita in camera, chiuso a disegnare - ha spiegato - rifiutavo qualsiasi forma di aiuto e gli unici amici erano questi personaggi colorati e divertenti che inventavo per farmi compagnia. Se non avessi trovato questa valvola sarei ancora chiuso in una stanza. La mia cura sono state la musica e l’arte, che hanno curato questa mia ferita profonda”. In questo momento storico, ”siamo in piena epidemia di solitudine, i medici prescrivono relazioni umane oltre ai farmaci e oggi, tra guerre nucleari alle porte, pazzi sanguinari guerrafondai che governano il mondo e intelligenze artificiali stupide non riusciamo a immaginarci il domani”. Questa, ha osservato, “è la misura del disastro: dobbiamo opporre resistenza al nulla che avanza e possiamo farlo puntando sulla luce, su questa piccola scintilla di luce che c’è nell’oscurità”.

Giorgia a Sanremo 2025 con “La cura per me”

Sono passati esattamente 30 anni dalla vittoria di Giorgia a Sanremo 1995 con Come saprei. Un anniversario importante che la vede tornare in gara al Festival con La cura per me, scritta per lei da Blanco e Michelangelo e con cui è già data favorita per la vittoria del Festival di Sanremo 2025.

La canzone di Giorgia descrive una relazione tormentata, in cui la protagonista alterna desiderio e paura, cercando e allontanando l’altro. Si sente intrappolata tra il bisogno di quella persona, che rappresenta la sua “cura”, e la paura di rimanere sola. Nonostante l’intensità del legame con la persona amata, c’è anche la consapevolezza che qualcosa è irrimediabilmente rovinato e, alla fine, la protagonista trova la forza di superare la solitudine, affermando di poter vivere senza dipendere dall’altro. Il significato de La cura per me di Giorgia è quindi un amore che si trasforma in rimedio contro la solitudine e la paura.