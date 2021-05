Cristina Chiabotto è mamma: è nata Luce

Cristina Chiabotto è diventata mamma di Luce. La conduttrice ed ex Miss Italia ha dato la notizia della nascita della sua primogenita, Luce, attraverso un posto pubblica su Instagram, con una foto che lascia intravedere le mani della piccola. La figlia è nata dal matrimonio di Chiabotto con l’imprenditore Marco Roscio, con il quale si è sposata nel 2018. La bambina in realtà è nata il 7 maggio e questo lo si dedurre proprio da quello che Cristina Chiabotto scrive in accompagnamento alla foto con cui ha dato l’annuncio: “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”.

Luce la pimogenita dell'ex Miss Italia Cristina Chiabotto è nata nel giorno più adatto - quello della Festa della Mamma - Sei il regalo più bello della mia vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma". La piccola doveva nascere entro il 4 maggio, ma si è fatta attendere qualche giorno, arrivando comunque in tempo per la ricorrenza più speciale.

Ma la gravidanza per Cristina non è stata tutta rose e fiori, lo aveva rivelato lei stessa in un'intervista a Verissimo. Negli ultimi mesi del 2020, aveva infatti contratto il coronavirus, anche se fortunatamente in forma leggera.

Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”. Ma anche il secondo ha un’importanza particolare per la Chiabotto: Maria è, infatti, il nome della sua amata nonna paterna che è venuta a mancare lo scorso anno.

Orgogliosa delle sue curve arrotondate l'ex Miss Italia ha mostrato sui social molti scatti col pancione e adesso che Luna è finalmente arrivata, sempre sui social ha voluto condividere la sua gioia della nascita della sua primogenita con i suoi follower.