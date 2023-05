Cristina d'Avena è in Sicilia e posta foto con arancino

Messina - Un piccolo arancino qui a Messina... Ce la farò a mangiarlo tutto?". Scatto social per Cristina D'Avena che fa il giro del web. La celebre cantante dei cartoni animati, sabato scorso prima si è esibita a Catanzaro in occasione della festa d'anniversario del centro commerciale Le Fontane nel quartiere Lido (14° anno) e poi a Villafranca Tirrena in provincia di Messina in occasione di uno speciale Cartoon Party all'area ex Pirelli. Domenica, invece, altra esibizione a Catania.

L'artista bolognese tra un'esibizione e un'altra si è concessa un momento di pausa e non ha potuto fare a meno di degustare l'arancino messinese, postando una foto sui propri canali social. Cristina D'Avena ha poi pubblicato alcune foto ringraziando Messina per l'accoglienza e il pubblico per il calore manifestato durante il concerto che, come avviene ovunque, ha registrato il pienone.