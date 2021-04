La borsa all’uncinetto di Cristina Parodi è la moda del momento

Cristina Parodi e la borsa all'uncinetto, tra le novità più colorate della moda estate 2021, non possiamo perderci la nuova moda “crochet”. Scopriamo di più sul nuovo trend dell’estate: l’uncinetto

Cristina Parodi ha già voglia di estate e ha sfoggiato una borsa perfetta per questi primi giorni di Primavera. Brillante conduttrice, giornalista e scrittrice, classe 64, Cristina Parodi ci dimostra com’è bello sentirsi bene con noi stesse anche dopo i cinquanta. Sempre alla moda e “alla ricerca di storie da raccontare” come cita la biografia del suo profilo Instagram, ci delizia con outfit sempre eleganti e di classe.

La giornalista e conduttrice tv, moglie di Giorgio Gori è una vera icona di stile e nei giorni scorsi ha mostrato ai suoi numerosi follower su Instagram una deliziosa borsa colorata , lavorata all’uncinetto. Un perfetto accessorio della moda Primavera/Estate 2021 che Cristina ha sfoderato scegliendo un look street style.

Con l'inizio della bella stagione si sa siamo tutti più spensierati, ottimisti, felici. E, di conseguenza, anche più propensi a indossare capi che veicolino la nostra vera essenza, d'altronde è proprio questa la tendenza degli accessori Primavera Estate 2021 e questa volta ci pensa Cristina Parodi a tenere una perfetta lezione di stile su come indossare la borsa (coloratissima) a crochet. Sempre alla moda Cristina Parodi, che con il suo outfit colorato e primaverile, ci dimostra quanto il “fatto a mano” diventi chic se portato con stile. La sua borsa crochet, abbinata a jeans e sneakers, infatti, ha creato subito l’outfit da sogno che tutte vorremmo per quest’estate. Pronte a prendere in mano ferri, uncinetto e fili colorati? La borsa all’uncinetto colorata, infatti, è già diventato un must have della bella stagione.

L'handmade è di moda e sicuramente stuzzica la fantasia delle più creative. Fotografia alla mano e siamo sicure che anche voi, chiamerete mamme, nonne e guarderete video tutorial per creare la vostra personalissima borsa all'uncinetto.



"Piadina e spremuta d’arancia. Un classico pranzo di lavoro a Milano , sul marciapiede" scrive Cristina Parodi nella caption a corredo dello scatto postato su Instagram. E in effetti quello che abbiamo sotto gli occhi è proprio un perfetto look street style Primavera 2021. Lo styling sporty chic che Cristina ha scelto per una calda giornata primaverile a Milano è caratterizzato da un jeans dritto dal lavaggio chiaro che cade morbido lungo tutta la gamba, abbinato a una camicia gialla in cotone dal colletto ampio e blazer blu a completare un look sportivo ed elegante al tempo stesso. Cristina Parodi appare perfettamente e proprio agio in questo ensamble reso ancora più unico dalla borsa all'uncinetto con lavorazione a crochet. I quadrati multicolor di questo accessorio Primavera 2021 rendono perfetta questa immagine che sembra essere stata curata in ogni dettaglio

Dunque come accogliere al meglio la tendenza accessori Primavera 2021 e copiare il look di Cristina Parodi? Le borse all'uncinetto stanno spopolando e non è difficile trovare o creare (con tanta pazienza) quella perfetta di dimensioni e colori per ognuna di noi.