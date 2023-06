Cristina Scuccia segata dall'Isola dei famosi

Cristina Scuccia e Luca Vetrone sono i due Naufraghi al televoto e solo uno di loro avrà la possibilità di proseguire la corsa verso la vittoria. A deciderlo anche questa volta è il pubblico. Ilary apre il collegamento e annuncia che a dover abbandonare definitivamente il gioco è Cristina. Nonostante le tante paure iniziali, la Naufraga lascia la Playa con un gran sorriso sulle labbra, grata per la splendida opportunità e per il suo percorso che le ha regalato tante emozioni. "Resistere è stato faticoso, ma sono felice di aver vissuto questo percorso accanto a loro" conclude.

Di chi è innamorata Cristina Scuccia?

"Originariamente odiavo questa persona, per me sembrava impossibile che potessimo essere compatibili in qualsiasi modo - ha raccontato Cristina, nativa di Comiso, nel ragusano -. Provavo una sorta di allergia ogni volta che questa persona era intorno. Ci siamo conosciute sul posto di lavoro, ma quando questa persona era presente, mi sentivo sconcertata. Dopo la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da quel momento non abbiamo più smesso, ci siamo ritrovati. Quello che mi ha colpito di più è il suo lato introspettivo, perché all'esterno è estroverso, ma dentro è come un cucciolo che indossa una maschera. È il suo modo di sopravvivere in questo mondo. Mi ha completamente conquistata". "Secondo me ci sono le basi per un grande amore - ha continuato Cristina - ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l'amore è bello e va vissuto. L'amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l'amore, ma è arrivato e non potevo dire no". Cristina Scuccia ammette di essersi innamorata, rivelando di averlo anche detto alla persona, la cui identità resta segreta.