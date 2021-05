Crochet: le borse all'uncinetto delle maison italiane

Ognuno di noi ha un ricordo legato all'uncinetto, più o meno positivo: un'elaborata coperta a quadratoni colorati lavorata dalla nonna, una sciarpa regalata a Natale da un parente a cui non direste mai che non vi piace oppure un tete-a-tete in prima persona con l'arte dei ferri. Sotto gli occhi sbigottiti delle nonne, veterane dello sferruzzare, all'inizio del 2020 Tik Tok impazziva di tutorial che insegnavano a ripodurre il cardigan arcobaleno in crochet di Harry Styles. Costretti nelle quattro mura di casa per più di un anno, molti hanno fatto proprio il passatempo del lavoro a maglia, per poi portarlo avanti con costanza oppure abbandonarlo in favore di un prodotto all'uncinetto già pronto.



Le collezioni della primavera estate 2021 sono ricche di lavorazioni crochet o "granny", affettuoso termine anglosassone con cui riferirsi alla nonna. Alcune tra queste appartengono a brand e progetti che sul crochet hanno costruito la propria identità, perché la tecnica di lavorazione si accompagna inevitabilmente ai temi a loro cari del riciclo e della sostenibilità. Sono tutti italianissimi, intrecciati insieme da una simpatica coincidenza: l'iniziale dei loro nomi è la "M". Si tratti di Marco Rambaldi, LaMilanesa Bag e Marni Market.

Il crochet etico di Marco Rambaldi



Collezione SS21 di Marco Rambaldi



Il lavoro di Marco Rambaldi, giovane e talentuoso designer bolognese, si fonda sulla bellezza dei valori più etici. E' un'idea di responsabilità sociale e ambientale: le collezioni sono manifesti di libertà, gentilezza e inclusività, di rispetto per il lavoro artigianale in grado di rigenerarsi.



La collezione primavera estate 2021, dedicata a Fernanda Pivano, femminista rivoluzionaria, intellettuale avanguardista, simbolo di libertà e cultura, ragiona anche sul rapporto tra questa musa e il suo compagno Ettore Sottsass. Le loro opere venivano stampate artigianalmente, difatto realizzando pezzi unici numerati: è lo stesso principio per cui Marco Rambaldi sceglie l'uncinetto per realizzare capi sempre diversi, creati assemblando centrini già esistenti con altri centrini realizzati dagli artigiani del brand, nei colori caldi e "mediterranei" della collezione estiva.







Il risultato è un capolavoro di manualità, reso ancora più speciale dal pensiero intelligente di utilizzare materiali d'archivio e rimanenze di tessuto per creare un oggetto nuovo, che potrebbe essere assemblato, disfatto e riassemblato potenzialmente all'infinito. Un ciclo continuo che prende appunto il nome di "upcycling".

Il crochet urbano di LaMilanesa Bag



Cinzia Macchi, fondatrice di LaMilanesa Bag



"Due anni e mezzo fa, da un'amica trovo una coperta impolverata che mi ricorda tanto la nonna con cui sono cresciuta. Decido che quella coperta sarebbe diventata una borsa che avrei portato sempre con me, che mi avrebbe scaldato il cuore come la mia nonna faceva con me". Con questo post di Instagram, Cinzia Macchi ricordal'inizio dell'avventura che mai avrebbe pensato potesse diventare una storia di successo.



LaMilanesa Bag ha fatto della borsa crochet una tendenza ormai amata (e copiata). Tutte le borse sono pezzi unici realizzati a mano, spesso con velluti Ikat tessuti artigianalmente su vecchi telai. La ricerca del tessuto è alla base del lavoro di Cinzia: la scelta di quale materiale usare per quale modello lega inevitabilmente la borsa al ricordo di un luogo, un profumo o una persona che Cinzia porta nel cuore.







Dai primi passi mossi nel 2018 tra le 5 Vie di Milano, LaMilanesa Bag è legata a progetti benefici, tra cui l'avvio di un'impresa per il reinserimento lavorativo di donne sopravvissute a storie di violenza, affiancando l'Associazione "Fare per Bene" di Milano.

Il crochet colombiano di Marni Market





Marni Market Goes Around



Marni accoglie l'arrivo della primavera con un picnic sul prato dove le tovaglie sono tappeti rigati crochet, gli sgabelli diventano coffee table e le borse portafrutta. Il 3 maggio ha fatto il suo debutto sul sito di Marni il progetto "Marni Market Goes Around", una selezione di borse, complementi d'arredo e oggetti di design in edizione limitata.



La collezione introduce le "Wolly Bag" rivestite di morbida lana, che ricordano le borse crochet, le "Fish Bag" lavorate all'uncinetto come la coperta "granny" tanto cara alla nonna, riprodotte con le stampe più riconoscibili dell'archivio Marni. E poi i tappeti crochet, coloratissimi.







Marni Market Goes Around si inserisce in un progetto più ampio del brand, volto a dar voce a comunità dalla grande maestria artigianale per sostenerle in uno sviluppo etico. Tutte queste creazioni infatti sono realizzate a mano da artigiani colombiani che collaborano con Marni ormai da anni, interpretando i codici stilistici del brand e sperimentando con colori e materie delle proprie terre.