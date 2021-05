I crop top da indossare per l'estate 2021

Il sentore di estate nell'aria fa venire subito voglia di acquisti più consoni alla stagione della nostra mente, quasi in vacanza. Il crop top, la mezza maglietta con pancia scoperta molto amata dai teenagers, è uno di quei capi di cui armarsi per un'estate di stile (e fresca).



I modelli più di moda sono canotte lavorate con tecnica crochet, felpe senza maniche, top con la schiena scoperta e vaporose maniche a sbuffo. Ecco tutti i modelli di tendenza da indossare questa estate.

La felpa





Organic cotton t-shirt 51, The Pangaia



Un crop top che Rachel Green di Friends avrebbe apprezzato molto per un disastroso match di basket o football americano, questo capo di The Pangaia è realizzato in cotone organico e trattato con olio PPRMINT, una tecologica brevettata dal brand che fa durare la freschezza dell'indumento più a lungo. Così non serve lavarlo troppo spesso, risparmiando acqua, energia e anche un po' del vostro tempo. Oltre a questo azzurro "celestiale", il crop top è disponibile anche in lilla, blu e fucsia.



L'uncinetto



Crop top, Marco Rambaldi



Tornata a gran voce la moda dell'uncinetto a decorare qualsiasi capo e accessorio di moda, Marco Rambaldi, che di questa lavorazione ha fatto una cifra di stile, propone diverse versioni di crop top. Esiste questa con scollo squadrato senza maniche, a fasce di diverso colore e spessore, con ricami a rombo centrali, realizzata in cotone e lino; più traforato il modello multicolore, in prevalenza azzurro; più sottile quello tutto rosa, da portare anche come reggiseno.

La schiena scoperta





Circa open knit, Reformation



"Circa" nasce come completo due pezzi di Reformation: gonna longuette traforata dalla vestibilità aderente, e crop top con la stessa lavorazione, modello a triangolo, allacciatura al collo e schiena scoperta.





Rind Top, Reformation



Molto sensuale anche il top di lino "Rind", sempre della collezione estiva di Reformation: qui la schiena scoperta viene delicatamente avvolta da due dettagli elasticizzati come gli spallini.

Le maniche a sbuffo





Top Camargue di canapa e lino, Jacquemus



Spalle over per i crop top di Jacquemus: questo modello chiamato Camargue in color terracotta, ha un taglio molto corto e delle voluminose maniche a sbuffo lunghe come la manica di una t-shirt. Può essere indossato da solo con un paio di jeans, oppure a complemento dei pantaloni Sauge.





Crop top con spalle scoperta, Isabel Marant, Farfetch



Senza spalle il modello di crop top proposto Isabel Marant: le maniche a palloncino restano vaporose, allineandosi al top corto con scollo a cuore e chiusura posteriore con zip. E' disponibile in nero oppure in fucsia.