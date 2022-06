Crop top estivi su cui investire

Pezzo immancabile nell'armadio estivo, torna il momento di gloria del crop top, quest'anno colorato, dal design sofisticato oppure glitterato e con cristalli. Questa estate sono ricercatissimi i crop top di Jacquemus.





Jacquemus

Da quello stile marinaretto fino a quello con i lacci sulla vita, Jacquemus per la collezione primavera estate 2022 non si limita nella proposta di crop top. Noi abbiamo selezionato questo top che nella parte superiore è disegnato come una t-shirt girocollo e che all'altezza del seno si trasforma quasi in un reggiseno da cui partono due lacci tra intrecciare lungo la vita e da chiudere sul retro.

Meno complesso quello di Celine, ma altrettanto ricercato tra le tendenze di questa estate 2022.





Celine



Questo crop top è ricamato in viscosa rinforzata, presentato in questo color panna. La caratteristica principale di questo top monospalla è la grande balza che accompagna spalla e petto.

Per situazioni più festive e probabilmente serali, ecco anche delle proposte di crop top scintillanti. A partire da quello in maglia firmato Prada.





Prada



Disponibile anche su Mytheresa, questo crop top è realizzato da un intreccio con fibre di lamé argentate che donano un effetto glitterato al top. Il modello ricorda una polo senza maniche, con colletto classico e bottoncini.

Preziosissimo anche il crop top di Nué, acquistabile sul sito di Luisaviaroma.





Nué



Design essenziale, è il top più corto tra quelli proposti fino ad ora. Presenta spalline sottili, una fodera di seta e una scintillante decorazione di cristalli che attirerà tutta la luce su di voi.