D&G: a Marzamemi quasi tutto pronto per la sfilata di domenica

Marzamemi- Dolce Gabbana celebra il decennale della sua Alta Moda scegliendo Siracusa, Marzamemi e il suo territorio.

L’amore di D&G per la Sicilia, è ormai risaputo. Oltre a Siracusa anche il piccolo borgo marinaro di Marzamemi sarà il cuore pulsante del grande evento, targato

Dolce & Gabbana. La casa di moda di fama mondiale ha scelto l’ormai altrettanto famosissimo borgo di Pachino, Marzamemi, come location per uno degli eventi di alta moda più importante della stagione



La Sicilia sarà ancora una volta la protagonista con Dolce e Gabbana che hanno scelto di celebrare il decimo anniversario della loro casa di Moda tra Siracusa e Marzamemi che in queste ore sono dei veri e propri cantieri

Il piccolo borgo di Marzamemi è in fermento. Il 9 e il 10 luglio sono due date che rimarranno indimenticabili per Siracusa e Marzamemi. A Siracusa, sabato sera, in passerella l’alta moda donna del duo di stilisti che ha portato i colori della Sicilia in giro per il mondo. A Marzamemi, l’indomani, sfileranno le creazioni uomo.

Per la riuscita della sfilata Uomo che sarà nella suggestiva cornice del borgo marinaro, tutti gli esercizi commerciali saranno sospesi e si potrebbe anche prevedere una sanzione per i trasgressori della prescrizione.

Saranno cinque serate di eventi che stanno richiamando l’attenzione di tutto il settore e della stampa internazionale: più di 80 testate e oltre 700 ospiti da tutto il mondo.



Tanti i vip che arriveranno in Sicilia per partecipare alle sfilate il 9 in piazza Duomo a Siracusa, il 10 a Marzamemi. I 2 stilisti italiani, intanto ieri sono giunti a Siracusa via mare, sullo yacht Regina d’Italia.

Una cena riservata non molto lontano dal porto, al ristorante “Onda Blu”, non è dato sapere chi sono stati gli altri partecipanti, sicuramente il sindaco e altri rappresentanti del mega evento che è iniziato oggi e durerà fino a lunedì.

Un amore mai sopito quello che il famoso marchio della moda nutre per il nostro territorio: otto anni fa, infatti, Siracusa era già stata scelta per la presentazione ufficiale dello spot pubblicitario del profumo “Dolce” (realizzato anche a Noto) avvenuta all’interno del teatro comunale con tanto di donazione di tre importanti lampadari di Murano tutt’oggi presenti nel foyer, come è stato ricordato ieri in conferenza stampa

Nel 2017 la casa di moda nata a Legnano realizzò invece una shopping bag esclusiva con uno scorcio di Ortigia distribuito in tutti gli store Dg europei: un omaggio a Siracusa per i suoi 2750 anni di storia.

L’anno successivo è stato il turno di Marzamemi, con la piazzetta del Borgo e le vie limitrofe scelte per la realizzazione di diversi scatti. E ancora: nel 2020 a Palazzolo Acreide è stata realizzata un’altra campagna fotografica realizzata in bianco e nero, rievocando l’atmosfera, i simboli e le tradizioni dell’isola.

Non ci resta che attendere i dettagli di quello che si immagina possa essere uno degli eventi più esclusivi del 2022