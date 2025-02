Daniel Barenboim: "Soffro di Parkinson, ma dirigerò il più possibile"

Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim ha annunciato pubblicamente di essere affetto dal Parkinson. In un comunicato della sua fondazione, il maestro 82enne afferma di poter comunque continuare a dirigere, pur compatibilmente con le sue condizioni di salute. "Vorrei annunciare oggi che soffro del morbo di Parkinson. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibile dirigere dipenderà dal fatto che la mia salute non lo consenta", ha scritto.

Daniel Barenboim (Buenos Aires, 1942) ha diretto tra gli altri i Berliner Philharmoniker. Ebreo argentino, nato nella stessa città di Papa Francesco -Buenos Aires-, Barenboim ha la cittadinanza spagnola, la cittadinanza israeliana e la cittadinanza palestinese.

Il ritiro dalla scene già tre anni fa

Il 1 gennaio 2022 Baremboin ha diretto per la terza volta il Concerto di Capodanno di Vienna. Nello stesso anno gli è stata diagnosticata la malattia che lo ha costretto a ritirarsi momentaneamente. Il maestro aveva già cancellato diversi impegni nei mesi di febbraio e aprile, proprio per problemi di salute. Il ritiro, che il maestro stesso ha definito una "pausa", rassicurando i suoi fan, era stato annunciato via social. Nel suo anelito di pace ha fondato una orchestra di musicisti israeliani e palestinesi.